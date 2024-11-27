الإمارات تعزز حقوق نزلاء المؤسسات العقابية بقانون جديد

وكل من يزود أحد النزلاء بأسلحة أو أدوات لمساعدته على الهروب أو ارتكاب جريمة قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجناً. وإذا كان المسؤول عن ذلك موظفاً أو حارساً في المؤسسة، فإن العقوبة تزيد إلى ما يصل إلى عشر سنوات سجناً. بالإضافة إلى ذلك، إذا قام أحد النزلاء بإتلاف أو تعطيل ممتلكات المؤسسة، فسوف يواجه السجن وغرامة ويُطلب منه دفع ثمن الأضرار التي تسبب فيها.