الإمارات تعزز الذكاء الاصطناعي المسؤول بالتعاون مع "مايكروسوفت"
أعلنت مجموعة G42 الإماراتية وشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة، الأحد، عن إطلاق مؤسسة جديدة لتعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وستكون "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" أول مركز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتم إطلاقها على هامش قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس بدعم من الشريك البحثي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وستتولى شركة Inception، وهي شركة تابعة لمجموعة G42، دور قائد برنامج المؤسسة للمساعدة في تعزيز مهمتها. وبالتعاون مع مجموعة G42، أعلنت شركة Microsoft أيضًا عن توسيع مختبر الذكاء الاصطناعي لصالح الخير إلى أبوظبي.
ومن خلال إنشاء مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول ومختبر مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي من أجل الخير، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.
التركيز على مجالين
وكشفت الشركات أن المؤسسة الجديدة ستركز على مجالين.
أولاً، سيعمل المشروع على تعزيز العناصر التقنية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال البحوث المتطورة. ويشمل ذلك تطوير منهجيات سلامة الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تخفيف التحيز، وأدوات التفسير، مع تعزيز التعاون مع مؤسسات البحث العالمية والإقليمية لوضع معايير جديدة للعدالة والشفافية والمساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ثانياً، يهدف المشروع إلى تطوير أطر لضمان التطوير الأخلاقي ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة التنوع الثقافي. وسيشمل ذلك تصميم نماذج لتقييم المخاطر، ومجالس أخلاقية خارجية، وأدوات تدقيق فنية، وإرشادات حوكمة قابلة للتكيف تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإقليمية، وضمان تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشامل.
قال الدكتور "أندرو جاكسون"، مسؤول الذكاء الاصطناعي المسؤول في مجموعة G42: "إن إطلاق مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول يمثل لحظة حاسمة في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول. من خلال الجمع بين العقول الرائدة في مجال البحث والسياسة والصناعة، فإننا نبني مؤسسة من شأنها أن تدفع تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي على نطاق عالمي. تتمثل مهمتنا في ترجمة المبادئ إلى ممارسة، وتطوير أطر قابلة للتنفيذ تضمن أن الذكاء الاصطناعي آمن وعادل ومتوافق مع القيم المجتمعية".
"ستساعد مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤولة ومختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في أبو ظبي في ضمان خدمة الذكاء الاصطناعي للإنسانية، ليس فقط في الغرب، بل وأيضًا في جميع أنحاء العالم. ومن خلال مشاركة الرؤى والخبرات من عملنا لمدة ثماني سنوات في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة، تلتزم مايكروسوفت بالمساعدة في بناء اقتصاد ذكاء اصطناعي قوي وتنافسي قائم على الحوكمة الجيدة وممارسات الذكاء الاصطناعي الآمنة والجديرة بالثقة والأخلاقية،" قالت ناتاشا كرامبتون، نائب الرئيس والمسؤول الأول عن الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.
وقال "إريك شينج"، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن المؤسسة تشكل خطوة تحويلية لضمان قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة التحديات المجتمعية الحرجة مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية.
ستتولى الدكتورة "لورا هابر إيل" منصب نائب رئيس الحوكمة والسياسات والأخلاقيات في مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول. وهي أول من يتم تعيينه في الكيان الجديد.
وسيعمل مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في أبوظبي مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات المجتمعية، مع التركيز على المشاريع في الشرق الأوسط والجنوب العالمي. سيبدأ الباحثون الأوائل في مركز أبوظبي العمل في مارس/آذار من هذا العام.