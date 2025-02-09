الإمارات تعزز الذكاء الاصطناعي المسؤول بالتعاون مع "مايكروسوفت"

"ستساعد مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤولة ومختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في أبو ظبي في ضمان خدمة الذكاء الاصطناعي للإنسانية، ليس فقط في الغرب، بل وأيضًا في جميع أنحاء العالم. ومن خلال مشاركة الرؤى والخبرات من عملنا لمدة ثماني سنوات في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة، تلتزم مايكروسوفت بالمساعدة في بناء اقتصاد ذكاء اصطناعي قوي وتنافسي قائم على الحوكمة الجيدة وممارسات الذكاء الاصطناعي الآمنة والجديرة بالثقة والأخلاقية،" قالت ناتاشا كرامبتون، نائب الرئيس والمسؤول الأول عن الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.