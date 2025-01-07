الإمارات تعزز الابتكار بإلغاء رسوم تسجيل براءات الاختراع للشباب

ويهدف مشروع "خلية براءات الاختراع" الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، يوم أمس الاثنين، إلى تعزيز معدلات منح براءات الاختراع وتشجيع المبدعين على التقدم بطلبات الحصول على براءات الاختراع من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل وتبسيط إجراءاته، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات في مجال الابتكار والإبداع على المستويين الإقليمي والعالمي.