الإمارات تعزز الابتكار بإلغاء رسوم تسجيل براءات الاختراع للشباب
تم إعفاء طلاب دولة الإمارات العربية المتحدة والباحثين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً من دفع رسوم تسجيل براءات الاختراع.
ويهدف مشروع "خلية براءات الاختراع" الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، يوم أمس الاثنين، إلى تعزيز معدلات منح براءات الاختراع وتشجيع المبدعين على التقدم بطلبات الحصول على براءات الاختراع من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل وتبسيط إجراءاته، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات في مجال الابتكار والإبداع على المستويين الإقليمي والعالمي.
ولتسريع عملية التسجيل، يعمل مشروع «خلية براءات الاختراع» على تقليص الوقت اللازم لتسجيل براءات الاختراع من 42 شهراً إلى 6 أشهر فقط، ما يسهم في تحقيق هدف زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة من 4481 إلى 6000 براءة اختراع بحلول عام 2026، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
ويوفر المشروع أيضاً برامج تدريبية متخصصة واستشارات فنية تقدمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لبناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الملكية الفكرية.
وقد تم إطلاق مشروع «خلية براءات الاختراع» بحضور ممثلي الجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة بهدف دعم وتشجيع المبتكرين على تسجيل براءات الاختراع وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح إن دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في تطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتبارها ركيزة أساسية وجوهرية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات، وخاصة تسجيل وتوثيق براءات الاختراع وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن مشروع "خلية براءات الاختراع" سيجعل من دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، ويعزز مكانتها بين أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي.
ويأتي المشروع الجديد في إطار منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص.