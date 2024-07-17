الإمارات تعزز استقلالية أصحاب الهمم عبر تبسيط الخدمات الحكومية

في خطوة هامة نحو تحقيق أهداف برنامج "صفر" بيروقراطية حكومية في دولة الإمارات، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حلقة نقاش في أبراج الإمارات بدبي مع أصحاب الهمم لجمع أفكارهم وملاحظاتهم.

وكانت "أمل أحمد" من بين الحاضرين، وهي من أصحاب الهمم ومنشئة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت سعيدة للغاية بمشاركة مشاكلها مع الحكومة. وأعربت عن سعادتها قائلة: “إن هذه المبادرة ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا، إن الإجراءات المبسطة والخدمات التي يمكن الوصول إليها ستوفر لنا الكثير من الوقت والجهد."