الإمارات تعزز استقلالية أصحاب الهمم عبر تبسيط الخدمات الحكومية
في خطوة هامة نحو تحقيق أهداف برنامج "صفر" بيروقراطية حكومية في دولة الإمارات، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حلقة نقاش في أبراج الإمارات بدبي مع أصحاب الهمم لجمع أفكارهم وملاحظاتهم.
وكانت "أمل أحمد" من بين الحاضرين، وهي من أصحاب الهمم ومنشئة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت سعيدة للغاية بمشاركة مشاكلها مع الحكومة. وأعربت عن سعادتها قائلة: “إن هذه المبادرة ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا، إن الإجراءات المبسطة والخدمات التي يمكن الوصول إليها ستوفر لنا الكثير من الوقت والجهد."
وأضافت:"يتعين علينا في كثير من الأحيان الاعتماد على الآخرين للمساعدة في التوثيق وطلبات الخدمة، وهو أمر يستغرق وقتاً طويلاً وأحياناً شاقاً، والآن، مع قيام السلطات بجعل أصحاب الهمم أولوية وتبسيط العمليات، أشعر بمزيد من الاستقلالية والثقة"، مؤكدة تقديرها لحكومة الإمارات التي تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم وتجعل حياتهم أسهل، وتظهر التزاماً عميقاً بهم كالشمولية وفهم التحديات داخل المجتمع.
وأطلقت دولة الإمارات برنامج "صفر بيروقراطية حكومية" في وقت سابق من هذا العام، بهدف إصلاح هيكل العمل الحكومي الحالي لتعزيز كفاءة الخدمة وجودتها، ويسعى البرنامج إلى التخلص من الإجراءات والمتطلبات الحكومية الزائدة عن الحاجة، مما يؤدي إلى تبسيط العملية الإدارية بشكل كبير.
وقد وفرت حلقة النقاش منصة لأصحاب الهمم للتعبير عن رضاهم وامتنانهم للمبادرة، وأعربوا عن حماسهم للمبادرة، وأبرزوا كيف أنها ستسهل حياتهم اليومية بشكل كبير من خلال تبسيط إجراءات الخدمة، وتعزيز رضا العملاء، وتحسين نوعية الحياة. وقال عيسى العلي، من نادي دبي لأصحاب الهمم: "نحن ممتنون لهذه المبادرة، فهي ستوفر لنا السهولة المطلقة في أداء العديد من المهام مثل التوثيق وطلبات الخدمة".
وأضاف:" المبادرة لن تبسط عمليات التوثيق وطلب الخدمة فحسب، بل تضمن أيضاً إمكانية أداء هذه المهام بشكل مستقل، حيث كانت بعض الخدمات الحكومية وبعض متطلباتنا صعبة بعض الشيء وكثيراً ما واجهنا عقبات جعلت المهام البسيطة صعبة، ويزيل هذا البرنامج تلك الحواجز ويوفر لنا الأدوات والدعم الذي نحتاجه لإدارة شؤوننا دون تأخير غير ضروري".
وأكد:"أشعر بمزيد من القوة والتقدير كعضو في المجتمع، فالبرنامج يعزز شعورنا أن حكومتنا ملتزمة بخلق بيئة يمكن للجميع، بغض النظر عن قدراتهم البدنية، أن يزدهروا فيها، وستكون التعليقات التي تم جمعها خلال حلقة النقاش مفيدة في تحسين و تنفيذ البرنامج، وضمان تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع بشكل فعال".
وأضاف: «إن حلقة النقاش مع أصحاب الهمم هي جزء من استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز التفاعل والتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، والاستفادة من آرائهم وأفكارهم لتطوير الخدمات وإرضاء المتعاملين.
وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «نسعى من خلال تنظيم مجالس العملاء إلى تعزيز ثقافة التصميم التشاركي، وضمان تقديم خدمات مخصصة بناءً على تفضيلات العملاء واحتياجاتهم».
وأضاف:" أن تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات يمثل أولوية قصوى في الوزارة، ونحن نعمل بلا كلل على إعادة هندسة الخدمات وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحليل احتياجات العملاء وتقديم حلول استباقية تلبي توقعاتهم وتتجاوزها"، مؤكداً أنهم لن يدخروا جهداً لتعزيز كفاءة وجودة ومرونة الخدمات الحكومية، مما يوفر تجربة مستخدم متميزة في القطاع الصحي".
وأوضح عبدالله أهلي أن الجلسة الحوارية هي واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإشراك أصحاب الهمم في تنفيذ برنامج الصفر من البيروقراطية. وأضاف: "نتطلع إلى خلق بيئة تشاركية بين الوزارة ومتعامليها، وتسهيل تبادل الأفكار لتعزيز وتطوير جودة خدمات الوزارة من خلال اللقاءات المباشرة والاستبيانات والمناقشات مع جميع المتعاملين بما فيهم أصحاب الهمم".