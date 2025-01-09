الإمارات تعزز استقرار الأسرة وتحمي حقوق أفرادها بقانون جديد

ويدور القانون الجديد حول الأحوال الشخصية، إذ ينص على عقوبات في حالات الإساءة وأحكام خاصة بحالات معينة، بما في ذلك السن القانوني للزواج والطلاق في حالة إدمان أحد الزوجين على مواد معينة.