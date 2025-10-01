الإمارات تعرب عن تضامنها مع ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا

عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع إندونيسيا بشأن ضحايا انهيار مدرسة في سيدوارجو بمقاطعة جاوة الشرقية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.
في غضون ذلك، طالب أهالي الطلاب يوم الأربعاء المسؤولين الإندونيسيين بتسريع عمليات البحث للعثور على عشرات الأطفال المفقودين جراء انهيار المدرسة، فيما رصد المنقذون مؤشرات على وجود حياة تحت الأنقاض.
ويُقدَّر أن نحو 91 شخصاً ما زالوا بين أنقاض المدرسة متعددة الطوابق في جزيرة جاوة التي انهارت فجأة يوم الاثنين، أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.
قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في الحادث، لكن استناداً إلى سجلات المدرسة "يُشتبه بوجود 91 شخصاً مدفونين تحت الأنقاض"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية للإغاثة وإدارة الكوارث عبد المحاري في بيان أصدره مساء الثلاثاء.
وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب إندونيسيا جراء هذه المأساة.
وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.