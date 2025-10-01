الإمارات تعرب عن تضامنها مع ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا

يحمل أفراد من فرق البحث والإنقاذ أحد أقارب ضحايا انهيار مبنى، بعد انهيار قاعة أثناء أداء الطلاب للصلاة في مدرسة الخوزيني الإسلامية الداخلية، يوم الاثنين، في سيدوارجو، بإقليم جاوة الشرقية، بإندونيسيا، تصوير: رويترز.