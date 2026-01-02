الإمارات تعرب عن تضامنها مع سويسرا بشأن الحريق القاتل

أعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع الحريق المأساوي الذي اندلع في منتجع كرانس مونتانا للتزلج، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

في بيان، أعربت وزارة الخارجية عن حزنها العميق للخسائر الفادحة في الأرواح، مؤكدة دعم الإمارات لحكومة وشعب سويسرا في هذا الوقت العصيب.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها القلبية لأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأعربت عن تضامنها مع كل من تأثر بهذه المأساة المؤلمة.

وقُتل حوالي 40 شخصًا وأصيب أكثر من 100 عندما اندلع حريق في حانة مزدحمة في بلدة كرانس مونتانا الفاخرة بمنتجع التزلج السويسري في وقت مبكر من صباح الخميس بينما كان الشباب يحتفلون بالعام الجديد.

هرعت الشرطة ورجال الإطفاء والمنقذون إلى المنتجع الشهير، الذي من المقرر أن يستضيف كأس العالم للتزلج في 30 يناير، بعد اندلاع الحريق في الساعات الأولى من يوم رأس السنة.

بينما بدأ المحققون السويسريون المهمة المؤلمة لتحديد هوية الجثث المحترقة في حريق منتجع التزلج المدمر، حددت عدة وسائل إعلام طالبًا يبلغ من العمر 17 عامًا مقيمًا في دبي كأحد الضحايا.

كان الشاب المعني لاعب جولف موهوبًا وشارك بانتظام في دورات الجولف في البلاد، وكان قد شارك آخر مرة في كأس الإمارات الذي أقيم في ديسمبر.

