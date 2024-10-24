الإمارات تعرب عن تضامنها مع تركيا بعد هجوم أنقرة الإرهابي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤسسة الصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها لكل أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع كل الإجراءات التي تتخذها تركيا لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ودعمها لتركيا في مواجهة الإرهاب.

كما أعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لتركيا وشعبها ولأسر وأقارب الضحايا في هذا الهجوم الشنيع، وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.