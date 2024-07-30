الإمارات تعرب عن تضامنها مع الهند في ضحايا كيرالا

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في ولاية كيرالا، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الهند ولأسر وأقارب الضحايا في الخسارة المؤلمة، كما تمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الكوارث الطبيعية.

وفي وقت سابق اليوم دعت بعثة الإمارات في كيرالا المواطنين في الهند إلى توخي الحذر بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها شمال ولاية كيرالا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 70 شخصاً لقوا حتفهم بعد انهيارات أرضية في واياناد بولاية كيرالا. وقد تم إعلان الحداد الرسمي في الولاية اليوم وغداً.

وأصيب حوالي 116 شخصا، وتعرقلت عمليات الإنقاذ بعد انهيار جسر رئيسي في المنطقة. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه تم إرسال مهندسي الجيش للمساعدة في بناء جسر بديل. كما أصبحت عملية الإنقاذ صعبة بسبب عدم وجود اتصال بالإنترنت في المنطقة.