الإمارات تعرب عن تضامنها مع المغرب إثر الفيضانات المميتة

في الأسابيع الأخيرة، أدت الأحوال الجوية القاسية والفيضانات في الجزائر المجاورة إلى مقتل شخصين، أحدهما طفل. وفي تونس، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد أن شهدت البلاد أشد أمطارها منذ أكثر من 70 عامًا الشهر الماضي.