الإمارات تعرب عن تضامنها مع المغرب إثر الفيضانات المميتة

أعربت الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع المغرب إثر الفيضانات المميتة التي اجتاحت مناطق عدة بسبب الأمطار الغزيرة.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب المغرب، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
قالت السلطات في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أربعة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم الفيضانات في شمال المغرب، مضيفة أن شخصًا خامسًا لا يزال مفقودًا.
وأوضحت السلطات المغربية إنها أجلت أكثر من 150 ألف شخص منذ بدء الفيضانات. وأفاد مسؤولون في بيان أن القتلى الأربعة كانوا في سيارة بتطوان عندما جرفت المركبة في "فيضانات مفاجئة" على طريق بالقرب من نهر رئيسي.
ذكر البيان أن فرق البحث عثرت أولاً على جثتي فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا وطفل يبلغ من العمر عامين ليلة السبت.
عُثر على جثتين أخريين، لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا ورجل في الثلاثينات من عمره، صباح الأحد. وأضاف البيان أن البحث عن الشخص الخامس لا يزال مستمرًا.
تعرضت الأقاليم في شمال غرب المغرب لأمطار غزيرة خلال الأسبوع الماضي.
في ديسمبر الماضي، قُتل 37 شخصًا في فيضانات مفاجئة في آسفي، في أسوأ كارثة مرتبطة بالطقس في المغرب خلال العقد الماضي.
في الأسابيع الأخيرة، أدت الأحوال الجوية القاسية والفيضانات في الجزائر المجاورة إلى مقتل شخصين، أحدهما طفل. وفي تونس، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد أن شهدت البلاد أشد أمطارها منذ أكثر من 70 عامًا الشهر الماضي.
وفي الشمال، عانت البرتغال وإسبانيا أيضًا من العواصف والأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة.
(مع مدخلات من وكالة الصحافة الفرنسية)