الإمارات تعرب عن تضامنها مع أفغانستان بعد الزلزال المدمر في مزار الشريف

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع أفغانستان بعد أن ضرب زلزال قوي مدينة مزار الشريف في شمال البلاد في وقت مبكر من صباح الاثنين، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات وإلحاق أضرار بمسجد المدينة التاريخي الملقب بـ«المسجد الأزرق».
وقال المركز الجيولوجي الأمريكي إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجات ضرب على عمق 28 كيلومترًا (17.4 ميلًا) بالقرب من مزار الشريف، التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.
في بيان، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها أعربت أيضًا عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ولشعب أفغانستان في هذه المأساة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب نحو 320 آخرين، بحسب ما صرّح به المتحدث باسم وزارة الصحة شرفات زمان، لكن المسؤولين حذروا من أن الحصيلة قد ترتفع مع وصول فرق الإنقاذ إلى القرى النائية في المقاطعتين الأكثر تضررًا، بلخ وسمنغان.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» فرق الطوارئ وهي تبحث بين الأنقاض عن ناجين. وأظهر أحد المقاطع رجال الإنقاذ وهم يسحبون ما بدا أنها جثث من بين المباني المنهارة. ولم تتمكن وكالة «رويترز» من التحقق على الفور من صحة هذه اللقطات الخاصة بجهود الإنقاذ.
وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار بجزء من المسجد الأزرق، أقدس مزار في مزار الشريف، وفق ما أفاد به المتحدث باسم محافظة بلخ، الحاج زيد.
ويُعد المسجد من أقدس المواقع في أفغانستان، ويُعتقد أنه يضم قبر ابن عم وصهر النبي محمد. وبُني الهيكل الحالي في القرن الخامس عشر الميلادي.