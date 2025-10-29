الإمارات تعتمد نظام ضريبي جديد على المشروبات المُحلّاة اعتباراً من 2026

بموجب القواعد الجديدة، يُعرّف «المشروب المُحلّى» بأنه منتج يُضاف إليه مصدر من السكر، أو المُحليات الصناعية، أو مُحليات أخرى، ويُنتج للاستهلاك كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو على شكل مركزات أو مساحيق أو مواد هلامية أو مستخلصات، أو أي شكل يمكن تحويله إلى مشروب مُحلّى.