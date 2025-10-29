الإمارات تعتمد نظام ضريبي جديد على المشروبات المُحلّاة اعتباراً من 2026

قدمت الهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة مزيداً من المعلومات مع استعداد الدولة لتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة اعتباراً من عام 2026.
سيعتمد نظام فرض الضريبة بشكل أساسي على «النموذج الحجمي المتدرج»، الذي يربط الضريبة الانتقائية المفروضة لكل لتر من المشروبات المُحلّاة بمحتوى السكر في كل 100 مل. ويستند هذا النظام إلى محتوى السكر أو المُحليات، بدلاً من المعدل الثابت المطبق حالياً.
علاوة على ذلك، أوضحت الهيئة أنه بمجرد دخول اللوائح حيز التنفيذ، فإن أي مشروب مُحلّى لا يحمل شهادة مطابقة سارية في دولة الإمارات سيتم اعتباره تلقائياً مشروباً عالي المحتوى من السكر، إلى أن يتم تقديم تقرير من مختبر معتمد يُثبت أن محتوى السكر فيه أقل من الحد المسموح لهذا التصنيف.
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المنتجين والمستوردين والمخزنين إلى البدء في مراجعة محتوى السكر في منتجاتهم استعداداً للتنفيذ القادم.
ومن المتوقع أن يبدأ الانتقال إلى النظام الجديد اعتباراً من بداية عام 2026، وذلك بعد صدور التشريع الذي سيحدد القواعد والأطر المنظمة لتطبيقه.
لتطبيق الضريبة الجديدة، أوضحت الهيئة ما الذي يُعتبر «مشروباً مُحلّى».
بموجب القواعد الجديدة، يُعرّف «المشروب المُحلّى» بأنه منتج يُضاف إليه مصدر من السكر، أو المُحليات الصناعية، أو مُحليات أخرى، ويُنتج للاستهلاك كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو على شكل مركزات أو مساحيق أو مواد هلامية أو مستخلصات، أو أي شكل يمكن تحويله إلى مشروب مُحلّى.
سيتم احتساب الضريبة الانتقائية بناءً على إجمالي محتوى السكر (السكر الطبيعي والسكر المضاف والمُحليات الأخرى) في المشروب، إذا كان يحتوي على سكر مضاف أو مُحليات أخرى (مثل العسل).
ومع ذلك، فإن المشروبات التي تحتوي فقط على السكر الطبيعي دون أي إضافة سكر أو محليات لن تخضع لضريبة الاستهلاك.
في المقابل، ستكون المشروبات التي تحتوي فقط على مُحليات صناعية دون سكر مضاف أو مُحليات أخرى خاضعة لضريبة انتقائية بنسبة 0%.
من ناحية أخرى، ستُلغى المشروبات الغازية كفئة منفصلة من السلع الانتقائية، وسيتم تحديد خضوعها للضريبة بناءً على محتوى السكر فيها وتصنيفها ضمن المشروبات المُحلّاة.
وستستمر مشروبات الطاقة في الخضوع للضريبة الانتقائية الحالية بنسبة 100 في المئة من السعر الانتقائي، ولن تخضع لنظام «النموذج الحجمي المتدرج».
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تصنيف المشروبات المحلاة على النحو التالي:
المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تحتوي على 8 جرام أو أكثر من إجمالي السكر والمحليات الأخرى، لكل 100 مل.
المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر معتدلة تحتوي على 5 جرام أو أكثر ولكن أقل من 8 جرام من إجمالي السكر والمحليات الأخرى، لكل 100 مل.
مشروبات منخفضة السكر تحتوي على أقل من 5 جرام من إجمالي السكر والمحليات الأخرى، لكل 100 مل.
المشروبات المحلاة التي تحتوي فقط على المحليات الصناعية.
شددت الهيئة على أن الاستعداد المبكر سيساهم في تحقيق انتقال سلس في تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة.
وبمجرد دخول التشريعات التي تنظم النظام حيز التنفيذ، سيتعين على الخاضعين للضريبة تسجيل المشروبات المُحلّاة كسلع انتقائية بعد تقديم تقرير مختبري معتمد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويجب أن يُظهر هذا التقرير محتوى السكر والمُحليات كوثائق داعمة، أو سيتم تصنيف المنتج كمشروب مُحلّى عالي المحتوى من السكر.
وقد تم نشر المعلومات بوضوح على الموقع الإلكتروني للهيئة، لتمكين الجمهور من معرفة كيفية احتساب الضريبة وفق النظام الجديد، وأهدافه ومتطلباته، وطريقة تحديد محتوى السكر والمُحليات الأخرى في هذه المشروبات.
ولتجنب أي تأثير سلبي على الأعمال، تعمل الهيئة على نشر الوعي بالنظام الجديد لمساعدة الجهات المعنية على الانتقال بسلاسة.
وأكدت الهيئة التزامها بمنح المورّدين والمستوردين وغيرهم من أصحاب المصلحة الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق الآلية، من خلال مراجعة مكونات منتجاتهم، وتحديث سجلاتهم لدى الهيئة، وضمان جاهزيتهم التشغيلية.
حثت الهيئة الخاضعين للضريبة الانتقائية على التقدم للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية عبر الإنترنت بشأن محتوى السكر والمُحليات في المشروبات.
تُحدد هذه الشهادة إجمالي محتوى السكر (بما في ذلك السكريات الطبيعية والسكريات المضافة والمُحليات الأخرى) في المشروبات المُحلّاة التي يتم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو الإفراج عنها من منطقة محددة، وتُوضح ما إذا كانت المشروبات تحتوي على مُحليات صناعية.
كما أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه بموجب القواعد المتوقع دخولها حيز التنفيذ في أوائل عام 2026، سيُعرَّف المشروب المُحلّى بأنه منتج يُضاف إليه مصدر من السكر أو المُحليات الصناعية أو مُحليات أخرى، ويُنتج للاستهلاك كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو في شكل مركزات أو مساحيق أو مواد هلامية أو مستخلصات، أو أي شكل يمكن تحويله إلى مشروب مُحلّى.