الإمارات تعتمد نظاماً متدرجاً لحساب ضريبة المشروبات المحلاة بنسبة السكر

قالت وزارة المالية الإماراتية، الاثنين، إنها استكملت مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة، تتضمن تحديد مستويات مختلفة لنموذج حجمي متدرج يعتمد على محتوى السكر أو المحليات الأخرى للمشروبات المحلاة.

وأعلنت الوزارة أن السياسة المحدثة ستدخل حيز التنفيذ على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.

وستشمل اللائحة الجديدة أيضاً آلية واضحة تمكن الخاضعين للضريبة الذين استوردوا أو أنتجوا سلعاً خاضعة لضريبة انتقائية بنسبة 50% قبل سريان التعديلات، والذين انخفضت التزاماتهم الضريبية نتيجة لهذه التعديلات (قبل بيع السلع التي تم دفع الضريبة عنها سابقاً)، من خصم جزء من الضريبة المدفوعة سابقاً.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار قرار دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد نموذج حجمي متدرج لضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسكر.

وتهدف التعديلات إلى إرساء أساس قانوني وتنظيمي شامل يضمن التنفيذ السلس للسياسة المحدثة على المستوى الوطني، اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وأضافت أن التعديلات المقترحة من شأنها "تعزيز بيئة ضريبية تنافسية".