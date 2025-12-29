الإمارات تعتمد نظاماً ضريبياً جديداً للمشروبات المحلاة بناءً على كمية السكر

بموجب الآلية الجديدة، أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الضريبة الانتقائية ستُحتسب بناءً على المحتوى الإجمالي للسكر (السكر الطبيعي، والسكر المضاف، والمحليات الاصطناعية أو المحليات الأخرى) في المشروب المحلى، في حال كان يحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى (مثل العسل). ينطبق هذا سواء كان المنتج جاهزاً للشرب أو في شكل مركزات، أو مساحيق، أو هلام (جل)، أو مستخلصات، أو أي شكل آخر يمكن تحويله إلى مشروب محلى. ومع ذلك، إذا كان المشروب يحتوي على سكر طبيعي فقط، دون سكر مضاف أو محليات أخرى، فلن تُطبق الضريبة الانتقائية.