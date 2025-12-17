الإمارات تعتمد موعداً جديداً لتحديد سن القبول في المدارس ورياض الأطفال

يأتي هذا التغيير الكبير بعد مقترح تقدم به المجلس الوطني الاتحادي العام الماضي، عبّر فيه عن مخاوف أولياء الأمور الذين وُلد أطفالهم بعد تاريخ 31 أغسطس بفترة قصيرة، والذين يواجهون صعوبات أثناء مرحلة القبول الدراسي، إذ لا يمكنهم تسجيل أطفالهم لا في المدارس ولا في الحضانات.