الإمارات تعتمد موعداً جديداً لتحديد سن القبول في المدارس ورياض الأطفال
أعلنت دولة الإمارات عن سن القبول الجديد للالتحاق بالمدارس لطلاب رياض الأطفال والصف الأول للعام الدراسي 2026-2027، بعد موافقة مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية وتنمية المجتمع.
أصبح تاريخ 31 ديسمبر من سنة القبول هو التاريخ الرسمي الجديد المعتمد لتحديد سن القبول. وكان التاريخ المعتمد سابقًا هو 31 أغسطس.
سيُطبق القرار الجديد على جميع المدارس ورياض الأطفال التي يبدأ دوامها في شهري أغسطس أو سبتمبر، بينما ستستمر المدارس التي تبدأ الدراسة في شهر أبريل بالعمل بموعد 31 مارس كموعد نهائي للقبول.
لن يتأثر الطلاب الحاليون بهذا القرار، إذ سيُطبق فقط على الطلبات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، سيتم تحديد مستوى القبول للطلاب المنتقلين بين المدارس أو بين المناهج الدراسية (مثل النظام البريطاني أو الأمريكي أو المناهج الدولية الأخرى)، أو القادمين من خارج دولة الإمارات، بناءً على آخر صف تم اجتيازه بنجاح وعلى تطوّرهم الأكاديمي، وذلك وفقًا لإجراءات معادلة الدرجات المعتمدة.
يهدف القرار إلى ضمان العدالة في الوصول إلى التعليم المبكر من خلال توحيد معايير القبول، ومواءمة السياسات التعليمية مع المعايير الدولية وأهداف التنمية الوطنية.
متطلبات العمر حسب المرحلة الدراسية
دراسة شاملة وراء الخطوة الجديدة
يستند هذا التحول في السياسة التعليمية إلى دراسات وطنية ودولية شاملة تناولت مدى جاهزية الأطفال للمدرسة عبر مجالات النمو الأساسية، بما في ذلك الإدراك، والمهارات الاجتماعية والعاطفية، واللغة، والمهارات الحركية. وأكد تحليل هذه المجالات أن العمر عامل مهم، لكنه ليس الوحيد، إذ تتشكل جاهزية الطفل المدرسية من خلال مجموعة مترابطة من المؤشرات التنموية.
تم تحليل قاعدة بيانات وطنية تضم أكثر من 39,000 طالب، من ضمنهم أطفال التحقوا بالمدارس في أعمار 3 و4 و5 سنوات وفق النظام السابق.
أظهرت بيانات الأداء الأكاديمي أنه لا توجد فروقات سلبية كبيرة مرتبطة بالالتحاق المبكر. بل أشارت بعض الحالات إلى أن الطلاب الذين التحقوا بعمر 3 سنوات أظهروا نتائج أكاديمية أقوى، بينما سجل بعض الطلاب الذين تأخر التحاقهم أداءً أقل بشكل طفيف.
صُممت السياسة الجديدة لتحقيق مزيد من العدالة والاتساق في عمليات القبول، وتسهيل الانتقال بين المناهج المختلفة، وضمان توافق توقعات التعليم المبكر مع المراحل التنموية المناسبة لأعمار الأطفال.
اقتراح المجلس الوطني الاتحادي العام الماضي
يأتي هذا التغيير الكبير بعد مقترح تقدم به المجلس الوطني الاتحادي العام الماضي، عبّر فيه عن مخاوف أولياء الأمور الذين وُلد أطفالهم بعد تاريخ 31 أغسطس بفترة قصيرة، والذين يواجهون صعوبات أثناء مرحلة القبول الدراسي، إذ لا يمكنهم تسجيل أطفالهم لا في المدارس ولا في الحضانات.
يُعد هؤلاء الأطفال صغارًا جدًا للالتحاق بالتعليم الرسمي، وكبارًا بالنسبة للالتحاق برياض الأطفال، مما يضطرهم إلى الانتظار عامًا كاملًا قبل بدء تعليمهم.
أُثيرت هذه القضية في جلسة المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 18 ديسمبر، حيث دعا الأعضاء وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في تاريخ القبول، خصوصًا وأن العديد من الأطفال المواطنين من مواليد أكتوبر ونوفمبر.
وقد نصّ قرار وزاري صدر عام 2021 على أن الحد الأدنى لعمر الطفل للالتحاق برياض الأطفال هو أربع سنوات في 31 أغسطس من سنة القبول. وخلال الجلسة، دعا سعيد العبدي، عضو المجلس عن إمارة رأس الخيمة، وزيرة التربية والتعليم سارة الأميري إلى السماح باستثناء لمدة ثلاثة أشهر على هذا القرار.
مع مدخلات من وام