الإمارات تعتمد استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات

وتشهد دورة هذا العام من الاجتماعات السنوية للحكومة، التي ستعقد يومي 5 و 6 نوفمبر 2024، تغييرات كبيرة من حيث التنظيم والأولويات والأجندة والمبادئ التوجيهية والأهداف، فضلاً عن العديد من نظم العمل التي اعتمدتها خلال الدورات الماضية.