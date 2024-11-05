الإمارات تعتمد استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال الاجتماعات السنوية للحكومة التي انطلقت في أبوظبي يوم الاثنين 4 نوفمبر استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات تتضمن تعزيز ردع تجار ومروجي المخدرات محلياً ودولياً وتطوير مراكز العلاج والتأهيل، ورفع الوعي المجتمعي، وتأسيس مراكز إصلاح المحكوم عليهم وغيرها من التدابير الفعالة.
وقال صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي ترأس الاجتماع الذي بدأ باجتماع مجلس الوزراء، في إعلانه عن الاستراتيجية: "المخدرات آفة وضياع وإدمان، ووهم وسرطان مجتمعي لابد من تكاتف الجميع لمحاربته."
واطلع مجلس الوزراء، الذي استعرض أيضاً تقدم برنامج الشيخ زايد للإسكان، على أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون مسكناً في الدولة ارتفعت إلى 91% - من 76% - خلال السنوات الخمس الماضية.
وانخفضت نسبة طلبات الإسكان من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط، كما تم تقليص مدة تخصيص المسكن من 4 سنوات إلى عام واحد، واستفاد من برنامج الشيخ زايد للإسكان حتى الآن أكثر من 90 ألف مواطن، بميزانية بلغت 60 مليار درهم.
كما صادق مجلس الوزراء الإماراتي على 22 اتفاقية دولية مع 17 دولة تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاونا قانونياً وقضائياً وتعليمياً. وقال سمو الشيخ محمد: "صادقنا على مذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة، دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع الجميع، ونشاطها المتسارع على الساحة الدولية جزء مهم من مسيرتها التنموية العالمية."
وتكتسب هذه الاجتماعات السنوية، التي يشارك فيها 500 مسؤول بارز في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية خاصة، حيث تتعاون فيها السلطات الاتحادية والمحلية.
وتشهد دورة هذا العام من الاجتماعات السنوية للحكومة، التي ستعقد يومي 5 و 6 نوفمبر 2024، تغييرات كبيرة من حيث التنظيم والأولويات والأجندة والمبادئ التوجيهية والأهداف، فضلاً عن العديد من نظم العمل التي اعتمدتها خلال الدورات الماضية.
ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول ثلاث جلسات وطنية تسبق اليوم الأول، تركز على الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن 8 جلسات نقاشية حول الأولويات الوطنية، بمشاركة رؤساء الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية.