الإمارات تعتمد إصدار شهادات "لمن يهمه الأمر" إلكترونيا

تُعد شهادات "لمن يهمه الأمر" مطلباً أساسياً للراغبين في العلاج أو الدراسة خارج الدولة. ومع الخدمة المستحدثة، أصبح بإمكان المتقدمين الحصول على هذه الشهادات وإتمام التصديق عليها رقمياً دون الحاجة لمراجعة بعثات دولة الإمارات في الخارج أو الخضوع للإجراءات التقليدية المعقدة.