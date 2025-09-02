الإمارات تعتمد إصدار شهادات "لمن يهمه الأمر" إلكترونيا

أطلقت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، خدمة رقمية جديدة تعزز توجه الدولة نحو صفر بيروقراطية.
وتتيح الخدمة الجديدة لمواطني دولة الإمارات الراغبين في إصدار شهادات لمن يهمه الأمر القيام بذلك إلكترونياً من خلال ثلاث خطوات بسيطة عبر موقع وزارة الخارجية أو تطبيقها.
تُعد شهادات "لمن يهمه الأمر" مطلباً أساسياً للراغبين في العلاج أو الدراسة خارج الدولة. ومع الخدمة المستحدثة، أصبح بإمكان المتقدمين الحصول على هذه الشهادات وإتمام التصديق عليها رقمياً دون الحاجة لمراجعة بعثات دولة الإمارات في الخارج أو الخضوع للإجراءات التقليدية المعقدة.
وللاستفادة من الخدمة الجديدة، يتعين على المواطنين الإماراتيين تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، واختيار نوع الشهادة، وإرفاق المستندات المطلوبة. وبعد إتمام العملية، يتم إرسال نسخة من الشهادة المصدّقة بصيغة ملف PDF (ملف رقمي محمول) عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى المستفيد.
وقال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، "إن الخدمة الجديدة تدمج العمليات المتعددة في إجراء موحد وأكثر مرونة وكفاءة، مما يقلل أوقات المعالجة ويقدم خدمات عالية الجودة.
وأضاف أن المبادرة تتزامن مع المرحلة الثانية من برنامج الحكومة للقضاء على البيروقراطية".
وفي العام الماضي، صدرت أوامر للوزارات والهيئات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقليص ما لا يقل عن 2000 إجراء وتقليص الوقت اللازم للمعالجة إلى النصف خلال عام واحد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن القضاء على البيروقراطية الحكومية وسرعة إنجاز الخدمات ركيزتان أساسيتان لاستراتيجيتنا المستقبلية.
