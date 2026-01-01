الإمارات تعانق عام 2026 باحتفالات تاريخية وأرقام قياسية عالمية

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بليلة رأس السنة الجديدة بفخامة كاملة في 31 ديسمبر 2025، وتمكنت بطريقة ما من تفوقها على الاحتفالات المذهلة للعام الماضي. وبينما توجه السكان والزوار للعثور على أماكن توفر الإطلالة المثالية، اختار البعض البقاء في منازلهم لتجنب الزحام. ثم كان هناك من انشغلوا بالعمل طوال الأمسية، أو غطوا في نوم عميق بالفعل بعد يوم طويل من الإرهاق في العمل.