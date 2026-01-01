الإمارات تعانق عام 2026 باحتفالات تاريخية وأرقام قياسية عالمية

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بليلة رأس السنة الجديدة بفخامة كاملة في 31 ديسمبر 2025، وتمكنت بطريقة ما من تفوقها على الاحتفالات المذهلة للعام الماضي. وبينما توجه السكان والزوار للعثور على أماكن توفر الإطلالة المثالية، اختار البعض البقاء في منازلهم لتجنب الزحام. ثم كان هناك من انشغلوا بالعمل طوال الأمسية، أو غطوا في نوم عميق بالفعل بعد يوم طويل من الإرهاق في العمل.
ولتسهيل الانتقال إلى العام الجديد، أعلنت الإمارات يوم 1 يناير 2025 عطلة رسمية لجميع موظفي القطاع الخاص. كما سيستمتع السكان بمواقف سيارات مجانية وساعات عمل ممتدة للمترو، مما يمنحهم فرصة للاستمتاع باليوم الأول من عام 2026.
لذا لا تقلق، فأياً كانت الفئة التي تنتمي إليها، فقد قمنا بتجميع أفضل اللحظات من احتفالات ليلة رأس السنة لهذا العام في جميع أنحاء الإمارات، لتستمتع بها ببساطة من خلال التمرير لأسفل. وتماشياً مع تقاليدها، من المرجح أن تتفوق الدولة على نفسها في ليلة رأس السنة 2027 أيضاً، مما يمنحك فرصة لتعويض ما فاتك هذا العام.
حرص برج خليفة، النجم الرئيسي خلال ليلة رأس السنة، على مواصلة رقمه القياسي هذا العام، من خلال عرض أوبرا، وراقصين على الماء، ومؤدٍ يسير على حبل معلق باتجاه المبنى، وكل ذلك مهد الطريق للألعاب النارية التي تخطف الأنفاس.
اجتمع السكان والزوار من جميع مناحي الحياة في اتحاد واحد وهم يعدون الثواني المتبقية حتى عام 2026، مع انطلاق الهتافات وتمنيات "سنة جديدة سعيدة" بمجرد دقات الساعة الثانية عشرة.
بدأت الألعاب النارية بالدوران حول أطول مبنى في العالم، بينما انطلقت رسومات ملونة على واجهته الخارجية.
كما شوهد الناس وهم يصطفون على طريق الشيخ زايد الخالي لإلقاء نظرة على العرض الرائع.
ألقِ نظرة على العرض المذهل الذي شاركه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد المدينة، بنفسه.
شهد زوار منطقة الوثبة في أبوظبي عرضاً رائداً لطائرات "الدرون" شاركت فيه 6500 طائرة في طلعة واحدة استمرت 20 دقيقة.
حلقت الطائرات فوق رؤوس المتفرجين ورسمت صوراً ملونة لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
تضمن العرض تسعة تشكيلات جوية عملاقة تم تقديمها لأول مرة عالمياً، متزامنة مع عد تنازلي رقمي ومدمجة مع عرض الألعاب النارية، مما قدم تجربة بصرية غامرة.
توالى العرض في خمس مراحل طوال ليلة رأس السنة، بدءاً من الساعة 8 مساءً ووصولاً إلى ذروته في منتصف الليل مع العرض الرئيسي للألعاب النارية.
وإلى جانب العروض الجوية الكبرى، استضاف المهرجان مجموعة واسعة من العروض الإماراتية التقليدية، بما في ذلك العيالة والرزفة والندبة، بمشاركة مئات المؤدين، إلى جانب فرق استعراضية دولية.
في سابقة هي الأولى من نوعها، شهد "دبي فريم" (برواز دبي) الذي يطل على ماضي وحاضر المدينة الصاخبة، احتفالاته الخاصة برأس السنة مع عد تنازلي وألعاب نارية ضخمة وعرض للطائرات المسيرة. كان المعلم الشهير جزءاً من احتفال أوسع تضمن عروضاً للألعاب النارية في 40 موقعاً عبر الإمارة، مع التخطيط لإجمالي 48 عرضاً للألعاب النارية خلال الأمسية.
استقبلت رأس الخيمة عام 2026 باحتفال شامل بليلة رأس السنة مزج بين العروض الضخمة والأجواء العائلية المريحة، حيث تجمع الآلاف على طول ساحل الإمارة والمساحات العامة للترحيب بالعام الجديد.
منذ وقت متأخر من بعد الظهر، تدفقت الحشود بثبات نحو مناطق المشاهدة الواجهة البحرية، مع إدارة حركة المرور والمشاة لضمان انسيابية الوصول إلى الحدث الرئيسي في الليل.
بعد وقت قصير من منتصف الليل، وصلت الاحتفالات إلى ذروتها بعرض للطائرات المسيرة والألعاب النارية استمر 15 دقيقة، منح رأس الخيمة لقباً جديداً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأكبر عرض جوي لطائر "فينيق" تم تشكيله بواسطة الطائرات المسيرة.
حوّلت 2300 طائرة مسيرة، بما في ذلك 1000 طائرة مجهزة بالألعاب النارية، سماء الليل إلى لوحة ديناميكية، حيث يرمز طائر الفينيق إلى التجدد والتفاؤل والولادة من جديد. تلا عرض "الدرون" عد تنازلي دقيق للألعاب النارية امتد لستة كيلومترات من جزيرة المرجان إلى الحمراء، حيث تموجت ألوان الضوء على طول الساحل.
لم تكن تشكيلات "الدرون" المذهلة هي الوحيدة التي أضاءت السماء فوق ساحل رأس الخيمة في ليلة رأس السنة؛ بل أضاف عرض مهيب من الألعاب النارية الملونة لمسة خاصة للاحتفالات.
ومن خلال أحدث عروضها القياسية للألعاب النارية والطائرات المسيرة، تواصل الإمارة تعزيز سمعتها كوجهة عالمية لاحتفالات رأس السنة المبتكرة والمؤثرة عاطفياً، مختتمة العام بإنجاز كبير وممهدة الطريق للعام المقبل.
استقبلت أبوظبي عام 2026 بعرض مستمر للألعاب النارية لمدة 62 دقيقة وعرض طائرات مسيرة واسع النطاق شمل 6500 طائرة خلال احتفالات ليلة رأس السنة في مهرجان الشيخ زايد.
وحطم عرض الألعاب النارية الممتد، الذي استمر دون انقطاع لأكثر من ساعة، أرقاماً قياسية عالمية متعددة، بما في ذلك أكبر عدد من "الشلالات"، وأصوات الصفير، والرعد، والألعاب النارية على شكل حلقات التي تم إطلاقها خلال 30 ثانية.
كما تضمن برنامج ليلة رأس السنة ما وصفه المنظمون بأكبر عرض طائرات مسيرة في العالم، حيث حلقت 6500 طائرة في وقت واحد لمدة 20 دقيقة. وشكلت الطائرات تسعة تشكيلات جوية، كُشف عنها لأول مرة، وكانت متزامنة مع العد التنازلي للعام الجديد.
قررت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأكثر شهرة في دبي، الانضمام هذا العام إلى المحتفلين في دول مختلفة عند دقات الساعة 12 صباحاً وبدء العام في تلك البلدان. كيف فعلوا ذلك؟ استضافت المدينة الترفيهية الواسعة سبعة احتفالات برأس السنة في ليلة واحدة، كل منها يمثل اللحظات الأولى لعام 2026 في دولة معينة.
منح هذا الاحتفال الفريد الضيوف فرصة مشاهدة العام الجديد عبر سبع دول، تميزت كل منها بألعاب نارية مذهلة وعروض طائرات مسيرة مبهرة: الصين في الساعة 8 مساءً، تايلاند في 9 مساءً، بنغلاديش في 10 مساءً، الهند في 10:30 مساءً، باكستان في 11 مساءً، دبي في منتصف الليل، وتركيا في الساعة 1 صباحاً.