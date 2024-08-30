الإمارات : تطويع التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء

وأضافت: "نواجه الكثير من التحديات أثناء إصدار شهادة الميلاد. يجب أن تكون العملية بسيطة وسهلة للغاية، لكن الآباء سيواجهون مشكلة في الحصول على جميع المستندات على النظام. في ذلك الوقت، بدأت دائرة الصحة في أبوظبي وجميع المستشفيات في جميع أنحاء الإمارة في التكامل في نظام واحد. بنقرة زر واحدة، بدأ الآباء في القدرة على إصدار شهادة الميلاد. لذلك أصبحت لحظاتهم السعيدة أكثر سعادة بالنسبة لهم".