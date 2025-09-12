الإمارات تطلق "K2 Think": ذكاء اصطناعي مجاني بمستوى النماذج العالمية

النظام المسمى "K2 Think" طُوِّر من قبل "معهد النماذج التأسيسية" في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI). ويضم 32 مليار معامل، ليضاهي قوة الاستدلال لدى نماذج "أوبن إيه آي" و"ديب سيك" التي تعمل بما يزيد على 120 مليار معامل، مما يجعله النموذج الرائد في مجال الاستدلال مفتوح المصدر بهذا الحجم.