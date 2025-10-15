الإمارات تطلق نظاماً لتتبع التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة

يُؤتمت النظام العمليات التي كانت تُجرى يدويًا سابقًا، مُدمجًا جمع البيانات ومُوحدًا عوامل الانبعاثات، والحدود، ومنهجيات إعداد التقارير عبر قطاعات مثل الطاقة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، والمباني، والزراعة. يُمكن لشركات القطاع الخاص التي لديها انبعاثات التسجيل، وتحديد قطاعاتها وأنشطتها، واستلام حقول البيانات ذات الصلة تلقائيًا، مُستبدلًا بذلك سير العمل المُعقد الذي كان يتضمن 64 ملف إكسل، و245 كيانًا، و11 خطوة إجرائية.