الإمارات تطلق مهمة بيئية لاستكشاف القارة القطبية الجنوبية

في خطوة علمية جديدة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، عن إطلاق مهمة بيئية لاستكشاف المناطق القطبية، حيث يتوجه اليوم 7 نوفمبر، خبيران إماراتيان في مجال الطقس إلى القارة القطبية الجنوبية، في إطار المشروع الجديد للأبحاث القطبية.