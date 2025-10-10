الإمارات تطلق مسابقة عالمية لدعم الاستدامة بجائزة تصل إلى 500 ألف درهم

المبادرة، التي أطلقتها دبي القابضة بالتعاون مع "إن فايف" in5، تدعو الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم إلى إعادة التفكير في كيفية استخدام وإعادة استخدام الموارد. الهدف هو إنشاء اقتصاد دائري ومستدام أكثر، بحيث لا يذهب أي شيء إلى الهدر.