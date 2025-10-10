الإمارات تطلق مسابقة عالمية لدعم الاستدامة بجائزة تصل إلى 500 ألف درهم
الشركات الناشئة ورواد الأعمال أصحاب الأفكار الذكية لتقليل النفايات وبناء مستقبل أكثر خضرة لديهم الآن فرصة للفوز بجوائز كبيرة.
باب التقديم مفتوح لبرنامج "ابتكر من أجل الغد – مسرّع الأثر 2025"، وهو برنامج عالمي يقدم إجمالي جوائز بقيمة 850,000 درهم لدعم تطوير وتوسيع الأعمال المبتكرة والمستدامة.
المبادرة، التي أطلقتها دبي القابضة بالتعاون مع "إن فايف" in5، تدعو الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم إلى إعادة التفكير في كيفية استخدام وإعادة استخدام الموارد. الهدف هو إنشاء اقتصاد دائري ومستدام أكثر، بحيث لا يذهب أي شيء إلى الهدر.
جوائز كبرى
ستحصل الشركة الناشئة الفائزة على 500,000 درهم كتمويل وفرصة لتنفيذ مشروعها ضمن شبكة واسعة لمجموعة أعمال كبرى. أما الفائز بالمركز الثاني فسيحصل على 250,000 درهم، والثالث على 100,000 درهم.
تركز نسخة عام 2025 على ثلاثة محاور رئيسية:
فقد وهدر الغذاء
استعادة وتجديد الموارد
الابتكار الرقمي من أجل الاستدامة
باب التقديم مفتوح حتى 25 نوفمبر 2025 للشركات الناشئة التي تمتلك نموذجاً أولياً جاهزاً أو منتجاً في مراحله المبكرة وترغب في توسيع أعمالها في الإمارات.
التدريب والدعم
سيتم اختيار خمسة عشر مشروعاً واعداً للمشاركة في برنامج مسرّع هجين يمتد لمدة 12 أسبوعاً. سيحصل المشاركون على:
ما يصل إلى 20 ساعة من الإرشاد الفردي على يد خبراء
أكثر من 15 ورشة عمل حول مواضيع مثل التمويل، ونمو الأعمال، ودخول الأسواق
حصول أفضل خمس شركات على مزايا الحاضنات في in5 بقيمة 90,000 درهم
خصومات على أكثر من 250 منصة وخدمة تكنولوجية
سيختتم البرنامج بيوم عرض في عام 2026، حيث سيقوم المشاركون بعرض أفكارهم أمام المستثمرين وقادة الأعمال. وستتقدم الابتكارات الأفضل نحو التنفيذ الكامل مع المنظمين.
يدعم هذا المسرّع رؤية دولة الإمارات لاقتصاد أكثر خضرة ودائرية في إطار "سياسة الاقتصاد الدائري 2031"، و"الحياد المناخي بحلول عام 2050"، و"مئوية 2071".