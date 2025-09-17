الإمارات تُطلق مجلس الطب التكاملي لتوحيد العلاج الحديث والتقليدي

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي ترأس الاجتماع الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي: "تتمثل مهمة المجلس في الاعتراف بالتخصصات البديلة، وتطوير بروتوكولات علاجية مكملة للطب الحديث، وزيادة التوعية، ووضع إرشادات وطنية، وبناء قدرات وتخصصات جديدة في هذا المجال."