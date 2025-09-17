الإمارات تُطلق مجلس الطب التكاملي لتوحيد العلاج الحديث والتقليدي

وافق مجلس الوزراء في الإمارات، اليوم الأربعاء، على تشكيل "مجلس الإمارات للطب التكاملي" الهادف إلى "دمج الممارسات الطبية الحديثة مع أساليب العلاج التقليدية والعلاجات التكميلية."
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي ترأس الاجتماع الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي: "تتمثل مهمة المجلس في الاعتراف بالتخصصات البديلة، وتطوير بروتوكولات علاجية مكملة للطب الحديث، وزيادة التوعية، ووضع إرشادات وطنية، وبناء قدرات وتخصصات جديدة في هذا المجال."
وسوف تترأس المجلس الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، والتي ستقود إطاراً قائماً على الأدلة العلمية "لتقديم رعاية صحية شخصية وشمولية."
كما أوكل إلى المجلس مهمة "ضمان حوكمة جيدة لنظام الطب التكاملي من خلال صياغة الاستراتيجيات والسياسات واللوائح الوطنية، مع تعزيز البحث والابتكار ورفع مستوى الوعي العام."
وسيعمل المجلس أيضاً على دفع برامج التعليم وتنمية الكفاءات وبناء القدرات داخل القوى العاملة بقطاع الرعاية الصحية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز موقع الإمارات كقائدة إقليمية وعالمية في هذا المجال الطبي سريع النمو.
في غضون ذلك، اطلع مجلس الوزراء على تقرير تقدم أعمال مجلس الإمارات للجينوم، الذي أطلق بنجاح برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.
ويضم مجلس الإمارات للجينوم حالياً أكثر من 8,500 متدرب وأكثر من 750,000 مشارك في "البرنامج الوطني للجينوم". ويُعد عمله محورياً في تطوير المنظومة الصحية وحماية الأجيال المقبلة من الأمراض الممكن الوقاية منها.
كما أقر المجلس النسخة الثالثة من "الخطة الوطنية لخفض الانبعاثات في قطاع الطيران"، مؤكداً التزام الإمارات بالاتفاقيات البيئية العالمية ضمن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
كذلك استعرض المجلس نتائج تقييم "السياسة العامة للبيئة" في الإمارات، بما في ذلك تحديث "الأجندة الخضراء الوطنية" في عام 2023، وإطلاق "البرنامج الوطني للزراعة المستدامة"، ومبادرة "ازرع الإمارات". وتهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى تعزيز دمج الأهداف البيئية ضمن أولويات الاستراتيجيات القطاعية للدولة.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في بيان صحفي أرسل إلى صحيفة "خليج تايمز"، أن حماية البيئة تظل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.