الإمارات تطلق مبادرة "6 جي" بعد نجاح أول اختبار أوسطياً

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات (TDRA) يوم الثلاثاء عن إطلاق مبادرة 6G، بعد حوالي شهر من العرض الناجح لأول تجربة 6G تيراهيرتز (THz) في الشرق الأوسط.
الإنجاز الذي كشف عنه "إي آند" الإمارات وجامعة نيويورك أبوظبي في أكتوبر، حقق سرعة قياسية بلغت 145 جيجابت في الثانية .
أبرزت تجربة 6G التجريبية إمكانيات الشبكة في تقديم روابط ذات سعة فائقة وتأخير منخفض، وتمكين تطبيقات تحويلية مثل الحضور الهولوغرافي، والواقع الممتد (XR)، والاتصال الخلفي من فئة التيرابايت، والتوائم الرقمية.
قالت TDRA إن المبادرة الجديدة ستشمل شركاء رئيسيين من الكيانات الحكومية الفيدرالية والمحلية، ومشغلي الاتصالات، ومراكز البحث والتطوير، ومزودي التكنولوجيا العالميين الرائدين.
في تعليقات على الإطلاق، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في TDRA: “نبني على إرث من الابتكار والإنجازات، ونسعى معًا نحو مجتمع ذكي ومترابط يعزز الابتكار والازدهار الوطني.”
