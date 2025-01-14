الإمارات تطلق مبادرة لتدريب مليار شخص على الوقاية من الحرائق

وأشار إلى أن "هذه المبادرة التي تستمر من عام 2025 إلى عام 2027 تهدف إلى تدريب وتعليم مليار شخص حول العالم حول تدابير الوقاية من الحرائق. ومن بين المكونات الرئيسية لهذه المبادرة، مشروع قوافل الأمل، الذي سيوفر الدعم الحاسم للدول النامية من خلال توفير المعدات الأساسية وإنشاء محطات الإطفاء لتعزيز قدرات الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها".