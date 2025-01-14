الإمارات تطلق مبادرة لتدريب مليار شخص على الوقاية من الحرائق
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة جديدة طموحة لتدريب مليار شخص حول العالم على السلامة من الحرائق والاستعداد لها. وتهدف المبادرة، التي أطلق عليها "جاهزية المليار"، إلى التعاون مع 34 دولة و16 منظمة إطفاء حرائق كبرى حول العالم لإجراء دورات افتراضية.
وقال سموالشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمن الموانئ والحدود في دبي، إن المشروع يعد أحد أكبر الجهود العالمية لتعزيز الحماية من الحرائق والسلامة.
وأشار إلى أن "هذه المبادرة التي تستمر من عام 2025 إلى عام 2027 تهدف إلى تدريب وتعليم مليار شخص حول العالم حول تدابير الوقاية من الحرائق. ومن بين المكونات الرئيسية لهذه المبادرة، مشروع قوافل الأمل، الذي سيوفر الدعم الحاسم للدول النامية من خلال توفير المعدات الأساسية وإنشاء محطات الإطفاء لتعزيز قدرات الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها".
وقال مسؤول كبير لصحيفة «خليج تايمز» إن المشاركين سيكون لديهم فرصة للفوز بجوائز، بما في ذلك ما يصل إلى مليون درهم وسيارة نيسان باترول.
وقال مسؤول الدفاع المدني بدبي على هامش معرض إنترسك 2025: "الهدف الأساسي لهذه المبادرة هو نشر الوعي، خاصة في ضوء الحريق المدمر الذي اندلع في لوس أنجلوس قبل أسبوع، والذي أدى إلى تحويل مجتمعات بأكملها إلى أنقاض محترقة وترك الآلاف بلا مأوى". "يجب أن يعرف الناس ما يجب عليهم فعله في حالة نشوب حريق".
وسيحصل خريجو الدورات الثلاث على شهادة من الدفاع المدني بدبي تثبت تدريبهم وجاهزيتهم.
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