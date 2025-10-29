الإمارات تطلق مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع» بالتعاون مع غوغل

وفي دعم لرؤية الحكومة الإماراتية 2031 لتكون دولة الإمارات وجهة عالمية للذكاء الاصطناعي، تأتي هذه المبادرة ضمن إطار مبادرة «فرص الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» التي أطلقتها غوغل، لضمان استفادة كل فرد في المجتمع من إمكانات الذكاء الاصطناعي. وتهدف مبادرة «فرص الذكاء الاصطناعي» إلى توفير المهارات الأساسية في هذا المجال، وتمويل الأبحاث، وتسهيل الوصول إلى منتجات الذكاء الاصطناعي المفيدة في مختلف أنحاء المنطقة بحلول نهاية عام 2027.