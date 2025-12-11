الإمارات تطلق لوحة مفاتيح رقمية لتعليم العربية بسهولة

للوهلة الأولى، تبدو لوحة المفاتيح العربية هذه عادية وقياسية. ولكن عند إمعان النظر، تم إعادة ترتيب التخطيط ليتناسب مع التخطيط المألوف لمتحدثي اللغة الإنجليزية.

إن "Arab-easy" (عربي سهل)، وهو اسم مستلهم من مصطلح "عربيزي" (Arabizi)، هي منصة لوحة مفاتيح تضع الحروف العربية في نفس موضع نظيرتها الإنجليزية.

تهدف المنصة، التي أطلقتها مجموعة التكنولوجيا العالمية "e&" (اتصالات و) يوم الخميس، إلى تشجيع المتحدثين باللغة العربية الذين ليسوا معتادين على الكتابة بها. وتمت إعادة ترتيب لوحة المفاتيح لتناسب المعيار العالمي QWERTY، وهو الترتيب الذي تتبعه اللغة الإنجليزية.

"العربيزي" (Arabizi) هي طريقة غير رسمية لاستخدام الأبجدية الإنجليزية للكتابة باللغة العربية، وقد تطورت في الأصل في التسعينيات عندما ظهرت أجهزة الكمبيوتر لأول مرة. وقد جعلت هذه الطريقة كتابة الكلمات العربية أكثر سهولة وملاءمة، باستخدام الأرقام بدلاً من الحروف غير الموجودة في الإنجليزية، واستمرت بشكل طبيعي مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي.

المنصة هي في الأساس لوحة مفاتيح يمكن تحميلها على الهاتف المحمول أو سطح المكتب، وهي إعادة ترتيب للوحة المفاتيح العربية التقليدية. وهي متاحة على أنظمة iOS، أندرويد، ويندوز، وماك.1

تطبيق "Arab-easy" هو لوحة مفاتيح إضافية، وليست بديلاً، يمكن التبديل إليها إما من إعدادات الجهاز أو بالضغط على مفتاحي (Shift + Alt) على الكمبيوتر المحمول.

وقال فادي روفائيل، المدير الإبداعي في وكالة "سا تشي آند سا تشي" (Saatchi & Saatchi)، إن فجوة بدأت تتشكل بين الجيل الأصغر واستخدامهم للكتابة باللغة العربية، مما جعلهم بعيدين عن لغتهم.

وأضاف: "نريد أن يكون الناس قريبين ومرتبطين بثقافتهم."