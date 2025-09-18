الإمارات تطلق دعوة مفتوحة لتصميم منتجات "عيد الاتحاد 54"

تستعد دولة الإمارات للاحتفال باليوم الوطني الرابع والخمسين، الذي "أُعيدت تسميته بعيد الاتحاد منذ عام 2024"، إحياءً لذكرى الاتحاد التاريخي للدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971.
في إطار التحضير للاحتفالات الكبرى في ديسمبر المقبل، أطلق فريق "عيد الاتحاد" دعوة مفتوحة على مستوى الدولة، يدعو من خلالها الفنانين والمصممين والأعمال الإبداعية والمصنّعين للمشاركة في الفعاليات عبر ابتكار منتجات رسمية خاصة بالاحتفال.
تهدف هذه المبادرة، التي أُطلقت تماشياً مع "عام المجتمع"، إلى إبراز المواهب الإبداعية المتنوعة في الإمارات وتعزيز روح التعاون والشمول. ويُشجَّع المشاركون على تطوير تصاميم لمنتجات تتجاوز مجرد كونها أدوات استهلاكية لتصبح رموزاً تذكارية خالدة، تجسد هوية الإمارات وتوحد المجتمع في الفخر والبهجة.
لدأت التحضيرات بالفعل للاحتفال، ويُشجَّع كل من يعتبر الإمارات وطنه على البدء في الاستعداد لهذه المناسبة الوطنية المميزة.
قال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية في فريق "عيد الاتحاد": "تمثل هذه الدعوة المفتوحة فرصة للشراكة والتفاعل، حيث يجمع الإبداع بين الناس ويعزز الارتباط الوجداني بقصتنا الوطنية المشتركة. نحن متحمسون للتعاون مع مجتمعنا الإبداعي لتطوير منتجات مستدامة مستلهمة من تراثنا ووحدتنا، تثير الفرح في الحاضر وتغذي الحماس نحو المستقبل الذي نبنيه معاً".
سيتم عرض أعمال المشاركين الذين جرى اختيارهم وتوزيعها ضمن مجموعة المنتجات الرسمية لعيد الاتحاد. أما الذين لم يتم اختيارهم، إلى جانب الأفراد والشركات الأخرى، فيمكنهم أيضاً الاستفادة من هوية "عيد الاتحاد" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني www.EidAlEtihad.ae في احتفالاتهم، ومشاركة إبداعاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمساهمة في تشكيل مشهد وطني موحّد خلال "عيد الاتحاد الرابع والخمسين".
باب التقديم مفتوح الآن حتى 17 أكتوبر، ويمكن إرسال الطلبات من خلال الموقع الرسمي لـ "عيد الاتحاد" ومنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
كل عام في ديسمبر، تملأ الأجواء الاحتفالية أرجاء الدولة استعداداً للاحتفال بالاتحاد التاريخي للإمارات السبع في 2 ديسمبر.
وبالنسبة لمعظم المقيمين، فإن "عيد الاتحاد" يعني عطلة رسمية في الإمارات. حيث يحصل موظفو القطاعين العام والخاص عادةً على يومين إجازة – الثاني والثالث من ديسمبر – مما يمنحهم فرصة لقضاء عطلات قصيرة داخل الدولة، أو القيام برحلات برية، أو الاسترخاء في منازلهم.
هذا العام، سيحصل السكان على عطلة في منتصف الأسبوع يومي الثلاثاء 2 ديسمبر والأربعاء 3 ديسمبر. ولكن لماذا التوقف عند هذا الحد؟ يمكن للموظفين تحويلها إلى عطلة لمدة أسبوع كامل من خلال التقدم للحصول على إجازة سنوية يوم الاثنين 1 ديسمبر، والخميس والجمعة (4 و5 ديسمبر). وبإضافة عطلة نهاية الأسبوع السابقة واللاحقة، يمكن أن تحصل على إجازة من 9 أيام لإنهاء عامك.