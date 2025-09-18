الإمارات تطلق دعوة مفتوحة لتصميم منتجات "عيد الاتحاد 54"

هذا العام، سيحصل السكان على عطلة في منتصف الأسبوع يومي الثلاثاء 2 ديسمبر والأربعاء 3 ديسمبر. ولكن لماذا التوقف عند هذا الحد؟ يمكن للموظفين تحويلها إلى عطلة لمدة أسبوع كامل من خلال التقدم للحصول على إجازة سنوية يوم الاثنين 1 ديسمبر، والخميس والجمعة (4 و5 ديسمبر). وبإضافة عطلة نهاية الأسبوع السابقة واللاحقة، يمكن أن تحصل على إجازة من 9 أيام لإنهاء عامك.