الإمارات تطلق النشيد الرسمي للعيد الوطني الـ 54

إلى جانب النشيد الرسمي، أعد فريق اليوم الوطني قائمة تشغيل خاصة بأغاني اليوم الوطني الرابع والخمسين. وهي متاحة الآن على القناة الرسمية لليوم الوطني على يوتيوب، وتضم مجموعة من الأغاني المختارة لإثارة مشاعر الفخر والفرح والانتماء مع احتفال البلاد بهذه المناسبة العزيزة.