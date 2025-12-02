الإمارات تطلق النشيد الرسمي للعيد الوطني الـ 54

أطلق فريق العيد الوطني الرابع والخمسين النشيد الرسمي لاحتفالات عيد الاتحاد لهذا العام — نشيد قوي يجسد روح الوطن.
تحمل الأغنية عنوان نفخر بك يا وطن، وتعبّر عن الشعور العميق بالفخر الوطني والوحدة بين شعب الإمارات وقيادته. وتسلط الضوء على القيم الأساسية التي تأسس عليها الوطن، مثل السلام والتسامح والانسجام.
ترسم الأغنية صورة حية للإمارات كبيت آمن ومتحضر وقلب واحد يوحد جميع أبنائه. وتعد دعوة صادقة للجميع للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني.
تسلط كلمات الأغنية الضوء على وحدة الشعب وصلابته أمام التحديات وطموحه الجماعي لرفع علم الوطن عالياً.
كتب كلمات الأغنية الشاعر الإماراتي المرموق عارف الخاجة، ولحنها الموسيقار الشهير محمد الأحمد المعروف بلقب «ملحن الوطن». ويؤدي الأغنية كل من جوقة الإمارات وجوقة أطفال الإمارات، حيث تتوحد أصواتهم لتقديم تحية قوية ومؤثرة.
إلى جانب النشيد الرسمي، أعد فريق اليوم الوطني قائمة تشغيل خاصة بأغاني اليوم الوطني الرابع والخمسين. وهي متاحة الآن على القناة الرسمية لليوم الوطني على يوتيوب، وتضم مجموعة من الأغاني المختارة لإثارة مشاعر الفخر والفرح والانتماء مع احتفال البلاد بهذه المناسبة العزيزة.
شاهد الأغنية هنا:
بفخر، نفخر بك يا وطننا
بفخر، نفخر بك يا وطننا
بفخر، نفخر بك يا وطننا
بفخر، نفخر بك يا وطننا
نجمنا يعلو عبر الزمن
في الرخاء نحن أسياد، وأسياد في الشدائد
خلف قائدنا… خلف قائدنا، نسير معًا
بفخر، نفخر بك يا وطننا
سنجمع الكلمات من حيث تنمو الأشجار
ونرفع الوطن… حتى يلامس القمر
وسنجمع البحار والطيور واللآلئ
وبيتنا… موحد، يغني للوطن
سنجمع الكلمات من حيث تنمو الأشجار
ونرفع الوطن… حتى يلامس القمر
وسنجمع البحار والطيور واللآلئ
وبيتنا… موحد، يغني للوطن
بفخر، نفخر بك يا وطننا
بفخر، نفخر بك يا وطننا
بيتنا جنة وملاذ للسلام
والتسامح والمحبة والانسجام
وتجسد الحضارة كل الكلمات
بفخر، نفخر بك يا وطننا
بفخر، نفخر بك يا وطننا
طرقنا منيرة، وصديق إلى صديق
وجمع الحب تطلعاتنا ووحد الطريق
قلوبنا هي قلوبكم، وفيها شعور متألق
فتعالوا إلى احتفالنا واحتضنوا الوطن
طرقنا منيرة، وصديق إلى صديق
وجمع الحب تطلعاتنا ووحد الطريق
قلوبنا هي قلوبكم، وفيها شعور متألق
فتعالوا إلى احتفالنا واحتضنوا الوطن
نجمنا عالٍ عبر الزمن
في الرخاء نحن سادة، وسادة في الشدائد
خلف قائدنا… خلف قائدنا، نسير معًا
بفخر، نفخر بك يا وطننا
النشيد الوطني في الساعة 11 صباحًا: تدعو الإمارات الجميع للغناء معًا في عيد الاتحاد عيد الاتحاد 2025: رئيس دولة الإمارات يسلط الضوء على الحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية إرث الإمارات: الشيخ محمد يشارك رسالة وحدة وسلام بمناسبة عيد الاتحاد 2025