الإمارات تطلق المنصة الوطنية للزكاة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية

قال أحمد النيادي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن المنصة تمثل نقلة نوعية في إدارة الزكاة على المستوى الوطني. “هذه المنصة لا تحل محل المنظمات الخيرية؛ بل توحد الجهود وتعزز التنسيق وتقوي الثقة،” قال النيادي.