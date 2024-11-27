الإمارات تطلق أول يانصيب منظم بجائزة كبرى تقدر بـ100 مليون درهم
انطلقت رسمياً أول عملية يانصيب منظمة في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر إجراء السحب المباشر الافتتاحي في 14 ديسمبر، حيث ستقدم الجائزة الكبرى "يوم الحظ" بقيمة 100 مليون درهم.
وتتم إدارة يانصيب الإمارات العربية المتحدة من قبل شركة"ذا جيم ل ل سي" The Game LLC، وهي شركة مقرها أبوظبي مرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) في يوليو من هذا العام.
وتتوفر التذاكر الآن للشراء على موقع يانصيب الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم، هناك سبعة "بطاقات حظ" مضمونة للفوز بمبلغ 100 ألف درهم لكل منها. هناك أيضًا خيار لشراء بطاقات الخدش للحصول على فرصة للفوز بما يصل إلى مليون درهم.
وتقدم اليانصيب "مجموعة مثيرة من الألعاب" للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر في الإمارات العربية المتحدة. وستستفيد من "التكنولوجيا المتقدمة وخبرة فريق من خبراء الألعاب العالميين" لتوفير "تجربة يانصيب آمنة ومسؤولة وملتزمة باللوائح التنظيمية".
وقال "بيشوب ووسلي"، مدير عمليات اليانصيب في The Game LLC: "نهدف إلى خلق تجارب مثيرة مع تعزيز اللعب المسؤول. وبعد إجراء تقييم دقيق من GCGRA، يظل فريقنا ملتزمًا بضمان أن جميع العمليات تلبي المعايير العالمية، وضمان الإنصاف والشفافية من عملية السحب إلى اختيار الفائزين".