الإمارات تطلق أول منصة رقمية في المنطقة لشراء وتداول العلامات التجارية

لقد لعبت الجهود الوطنية المتضافرة دورًا حيويًا في رفع مستوى صناعة العلامات التجارية وتعزيز نموها وازدهارها في سوق دولة الإمارات. فمن بداية شهر يناير وحتى أوائل نوفمبر 2025، بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 34,234 علامة. وخلال النصف الأول من العام الحالي، تم تسجيل 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية، محققة نموًا بنسبة 129 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في عام 2024 ليصل إلى 31,537 مقارنة بـ 16,712 في عام 2023.