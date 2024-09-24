الإمارات تطلق أول تجربة لزراعة الكينوا لتعزيز الأمن الغذائي

في يناير/كانون الثاني، زارت صحيفة الخليج تايمز مزرعة قمح في الشارقة تعمل على إضفاء اللون الأخضر على الصحراء. وتقع المزرعة على بعد حوالي 65 كيلومترًا من مدينة الشارقة. وقد تمت إضافة حوالي 25 سلالة من المحاصيل في المزرعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 37 سلالة، لتشكل سجادة خضراء تبلغ مساحتها 1900 هكتار.