الإمارات تطلق أنظمة ذكاء اصطناعي لتحسين الحياة وضبط المخالفات

فقد تجاوزت دولة الإمارات خلال هذا العام دولاً مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول العربية الأخرى في تصنيف مؤشر السعادة العالمي، حيث حصلت على المركز الحادي والعشرين. ويعود هذا الإنجاز اللافت ليس فقط إلى روح المجتمع القوية التي تتميز بها الدولة، وإنما أيضاً إلى الجهود الحكومية الفاعلة والمبذولة لجعل حياة السكان أكثر سهولة وأماناً.