الإمارات تطالب بإنهاء العنف في فلسطين وتدعم جهود السلام في لبنان
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، حيث ألقى محمد أبو شهاب، السفير والمندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، بيانه."
في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، تناولت الإمارات العربية المتحدة العديد من الظروف الخطيرة التي تعيشها المنطقة حالياً، بما في ذلك الحرب الدائرة في فلسطين.
وناشدت الإمارات بوقف إطلاق النار في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكامل ودون عوائق، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين."
وفي تصريحه، دعم أبو شهاب هذه المطالب مشيراً إلى التطورات الخطيرة التي شهدها قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، حيث أدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل المئات من المدنيين.
"إلى جانب عمليات القتل الوحشية، نزح أكثر من 60 ألف شخص، وأصبح ما يزيد عن 90 في المائة من السكان معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي، نتيجة التراجع الحاد في واردات الغذاء الإنسانية والتجارية منذ سبتمبر".
استهداف المستشفيات
وأعرب السفير عن قلق الإمارات الشديد إزاء استهداف المستشفيات في القطاع.
قال أبو شهاب: "إن بلادي تدين بشدة هذه الانتهاكات الخطيرة، بما في ذلك الاعتداء على المستشفيات والهجمات المتواصلة للعاملين في المجال الإنساني والطبي. ونأسف بشكل كبير لتأجيل المرحلة النهائية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، مما يعرض حياة العديد من الأطفال للخطر."
كما أعرب عن قلق البلاد إزاء بيان القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة بالإنابة، جويس ميسويا، الذي أشار إلى أن السكان في شمال غزة معرضون لخطر الموت، إلى جانب التقارير التي تتحدث عن محاصرة المدنيين وقتلهم وتجويعهم وتشتيت العائلات.
حظر على العاملين في الأونروا
وفيما يتعلق بحظر إسرائيل لعمل الأونروا وموظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية)، أدانت الإمارات بشدة هذه الخطوة، قائلة إنها تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأضاف السفير "نؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية التي تعتبر ضرورية ولا غنى عنها خاصة في ظل الحرب الدائرة على غزة".
إدانة السياسات الإسرائيلية
وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي تعرقل حل الدولتين وتهدد مستقبل السلام في المنطقة، بما في ذلك استمرار التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن."
وأكدت الدولة أن السلام المتبادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
دعوة للتحرك
"أكدت الإمارات، رغم دعوتها المستمرة لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين، على تذكير الأطراف بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الأربعة التي أصدرها المجلس منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى جميع القرارات السابقة ذات الصلة."
وجاء في البيان: "كما نحث جميع الأطراف على الالتزام بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وتؤكد الإمارات العربية المتحدة على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة احتلال، بما في ذلك حماية المدنيين."
التصعيد في لبنان
"وفيما يخص التصعيد الخطير في لبنان، أدانت الإمارات العدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المتواصلة لقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار 1701. وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على قوات اليونيفيل تقوض جهود حفظ السلام."
وأكدت الإمارات دعمها الكامل لسيادة لبنان واستقلالها، معربة عن قلقها العميق إزاء مخاطر توسع العدوان الحالي إلى حرب إقليمية.
الجهود الإنسانية
وأكدت الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية، بما في ذلك تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار للشعب اللبناني، وأخرى بقيمة 30 مليون دولار للاجئين اللبنانيين في سوريا، إلى جانب جهودها المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة."
واختتم محمد أبو شهاب بيانه بالدعوة للسلام، وقال: "أود أن أختتم بياني بدعوة كافة الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وتعزيز الحوار واحترام القوانين الدولية وسيادة الدول، فهذه هي الأسس لحل الأزمات الحالية".