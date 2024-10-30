الإمارات تطالب بإنهاء العنف في فلسطين وتدعم جهود السلام في لبنان

وأعرب السفير عن قلق الإمارات الشديد إزاء استهداف المستشفيات في القطاع.

قال أبو شهاب: "إن بلادي تدين بشدة هذه الانتهاكات الخطيرة، بما في ذلك الاعتداء على المستشفيات والهجمات المتواصلة للعاملين في المجال الإنساني والطبي. ونأسف بشكل كبير لتأجيل المرحلة النهائية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، مما يعرض حياة العديد من الأطفال للخطر."

كما أعرب عن قلق البلاد إزاء بيان القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة بالإنابة، جويس ميسويا، الذي أشار إلى أن السكان في شمال غزة معرضون لخطر الموت، إلى جانب التقارير التي تتحدث عن محاصرة المدنيين وقتلهم وتجويعهم وتشتيت العائلات.