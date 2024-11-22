الإمارات تطالب بإصلاح مجلس الأمن وتقييد حق النقض
أكدت الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح مجلس الأمن الدولي، بما يشمل إعادة النظر في آلية استخدام حق النقض (الفيتو). وجاء هذا التصريح في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة يوم الأربعاء.
وقد أعربت الإمارات العربية المتحدة عن بالغ أسفها إزاء عجز مجلس الأمن الدولي، مرة أخرى، عن تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن فشل مجلس الأمن للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة."
وشددت الإمارات العربية المتحدة على أهمية وضع ضوابط محكمة لاستخدام حق النقض (الفيتو)، لا سيما في حالات الأعمال الوحشية الجماعية.
وأضاف البيان: "يجب المضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات".