الإمارات تطالب بإصلاح مجلس الأمن وتقييد حق النقض

أكدت الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح مجلس الأمن الدولي، بما يشمل إعادة النظر في آلية استخدام حق النقض (الفيتو). وجاء هذا التصريح في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة يوم الأربعاء.