الإمارات تضيء مستقبل الأيتام في القاهرة: "ديهاد المستدامة" تطلق قاعة تعليمية ذكية

في خطوة نوعية تجسد مفهوم العمل الإنساني المستدام، أطلقت منظمة ديهاد المستدامة، بالتعاون مع مؤسسة الإخوة الإنسانية بمصر، مبادرة إنشاء قاعة ذكية للتعليم المستمر في دار واحة الرحمة لرعاية الأطفال بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة. تأتي هذه المبادرة ضمن زيارة رسمية لوفد المنظمة، برئاسة السفير الدكتور عبد السلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد حفل إطلاق المبادرة، الذي تخلله عشاء خيري للأطفال الأيتام، حضور كل من السيد طارق المدني، عضو مجلس أمناء المنظمة والرئيس التنفيذي لإندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، والسيدة سارة المدني، عضو مجلس أمناء المنظمة والرئيس التنفيذي لإندكس للإعلام. وقد أكد الحضور على أهمية الاستثمار في تعليم الأيتام كسبيل أساسي لصناعة أمل مستدام قائم على المعرفة والتمكين.

شراكة إنسانية لتمكين جيل المستقبل

استقبل الوفد المهندس ميلاد لحظي، المؤسس والأمين العام لمؤسسة الإخوة الإنسانية، وعدد من الشخصيات الرسمية وممثلي المجتمع المدني. رحب المهندس لحظي بوفد ديهاد المستدامة، معتبراً الزيارة "رسالة أمل وإنسانية تجسد القيم المشتركة للشراكات الإنسانية النبيلة".

من جانبه، أعلن السفير الدكتور عبد السلام المدني عن المبادرة الرائدة، موضحاً أن القاعة الذكية ستوفر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لأطفال الدار، بالتعاون مع مؤسسة الإخوة الإنسانية. وتشمل المبادرة توفير المحاضرين وتجهيز القاعة بالأدوات الذكية وجميع المستلزمات التعليمية اللازمة، بهدف تمكين الأطفال ومنحهم حقهم في التعلم ضمن بيئة محفزة وشاملة.

وأكد المدني أن "الطفولة هي بوابة الاستدامة الحقيقية، ورعاية الأيتام ليست مجرد مبادرة خيرية، بل هي مسؤولية حضارية وأخلاقية. نحن في منظمة ديهاد المستدامة نؤمن أن التعليم ليس خياراً، بل هو حق أساسي ومفتاح حقيقي لاستدامة المجتمعات". وشدد على أن "الاستثمار في تعليم الأطفال، خاصة الأيتام والفئات المستضعفة، هو استثمار في مستقبل أكثر عدلاً ورحمة واستقراراً".

الإمارات: العطاء جزء من الهوية العالمية

يعكس هذا الحدث رؤية دولة الإمارات وقيادتها في جعل العمل الإنساني فلسفة وطنية تُمارس وتُصدر. وقد تجسد ذلك في "منظمة ديهاد المستدامة" التي حملت رسالة الإمارات ومبادئها وأخلاقها إلى قلب القاهرة.

وعقب الإطلاق، قام وفد ديهاد بجولة تفقدية لمرافق الدار، بما في ذلك صالات الطعام، وشقق احتضان الأيتام، ومرافق السكن، بالإضافة إلى مشروع الفندق التابع للدار، والذي يُعد مصدر دخل أساسي لها. كما شملت الجولة زيارة "قاعة أولاد زايد"، التي سُميت تقديراً للدعم الإماراتي العالمي في مساندة المحتاجين.

وثمّن المهندس ميلاد لحظي هذه المبادرة، قائلاً: "وجود منظمة ديهاد المستدامة بين أطفالنا اليوم لم يكن مجرد زيارة، بل كان رسالة أمل وإنسانية حملتها دولة الإمارات. شعر الأطفال بأن هناك من يراهم، ويؤمن بهم، ويستثمر في مستقبلهم من خلال مبادرة التعليم الذكي التي فتحت أمامهم أبواباً جديدة للحلم والتعلم".

ديهاد: من مؤتمر إلى حركة إنسانية عالمية

تطورت منظمة ديهاد المستدامة من مجرد منصة للحوارات الإنسانية في دبي إلى حركة فكرية وإنسانية عالمية. نجحت المنظمة في الوصول إلى أكثر من 197 دولة، واستفاد من مبادراتها أكثر من 22.9 مليون شخص. وتعاونت مع أكثر من 967 شريكاً في تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 1.4 مليار يورو، مما يعكس حضورها العالمي وتأثيرها الإنساني المتنامي.