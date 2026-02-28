الإمارات تضع "السلامة أولاً".. والمسافرون يترقبون انفراجة في "أزمة الرحلات الملغاة"

وجد سكان الإمارات أنفسهم عالقين في المطارات في نهاية هذا الأسبوع بعد أن أعلنت البلاد إغلاقًا مؤقتًا وجزئيًا لمجالها الجوي، مما أدى إلى توقف الرحلات الجوية وتعليق خطط السفر.

مع استمرار لوحات المغادرة في عرض “ملغاة،” شارك سكان الإمارات مع الخليج تايمز كيف أنهم يجددون تطبيقات شركات الطيران، ويعيدون حجز الفنادق، ويأملون في تهدئة سريعة لأزمة تتكشف خارج حدود الإمارات ولكنها الآن محسوسة بعمق في الداخل.

قالت هيئة الطيران المدني الإماراتية إن هذه الخطوة كانت “إجراءً احترازيًا استثنائيًا” يهدف إلى ضمان سلامة الرحلات الجوية وأطقم الطائرات وحماية أراضي البلاد وسط التطورات الأمنية الإقليمية المتسارعة.

جاء هذا التعطيل بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا ضربات على إيران يوم السبت. ووفقًا لرويترز، قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش بدأ سلسلة من الضربات ضد أهداف إيرانية، ومن المتوقع أن تستمر العمليات لعدة أيام.

كما أكدت السلطات المعنية في البلاد أنها تراقب التطورات باستمرار على مدار الساعة.

المقيمون ينتظرون العودة إلى ديارهم

في غضون ذلك، بالنسبة للعديد من المقيمين في الإمارات، تحولت رحلة العودة الروتينية المفترضة بسرعة إلى ساعات من الارتباك.

وصل سام بروكتور، وهو متخصص في البيانات مقيم في دبي ويبلغ من العمر 43 عامًا، إلى مطار يريفان قبل وقت طويل من موعد رحلته المقررة في الساعة 11:25 صباحًا للعودة إلى الوطن. وبدلاً من ذلك، تُرك ينتظر داخل مبنى ركاب مغلق.

قال واصفًا ساعات عدم اليقين الطويلة والموترة: “كنت هناك منذ الساعة 9:30 صباحًا ولكن لم أتمكن من مغادرة المطار حتى الساعة 4:30 مساءً حتى بعد إلغاء الرحلات الجوية.”

واجه المغترب البريطاني مايك جونز محنة مماثلة. وقال إن رحلته كان من المتوقع في البداية أن يتم تحويل مسارها. “في البداية، كان من المقرر تحويل مسار رحلتنا إلى دبي. ومع ذلك، عندما تم الإعلان عن إغلاق المجال الجوي، اضطرت طائرتنا للعودة إلى البوابة.”

مع قلة الوضوح بشأن موعد استئناف الرحلات الجوية، بدا التخطيط المسبق مستحيلاً. وقال: “لم نكلف أنفسنا عناء السؤال عن عدد محدد من الأيام.” “قد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أكثر.”

اضطر الرجلان في النهاية إلى مغادرة المطار والعودة إلى يريفان، متسابقين لتأمين غرف الفنادق مع تزايد التكاليف واقتراب الالتزامات العملية في دبي.

البعض عالق في الإمارات

لم يقتصر الاضطراب على أولئك الذين يحاولون دخول الإمارات. فقد وجد بعض الزوار أنفسهم غير قادرين على المغادرة.

قال أجيث داي، الذي يعمل في المملكة العربية السعودية وسافر إلى الإمارات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته، إنه لم يتخيل قط أن رحلته القصيرة ستُمدد. وقال: “من الواضح، من كان ليتوقع هذا؟ ما بدا وكأنه رحلة عادية يتحول إلى أمر غير عادي.”

مع كون الأحد هو أول يوم عمل في الأسبوع في المملكة، كان التأثير فورياً. وقال: “لقد حددت بعض الاجتماعات أيضاً، والتي سأضطر الآن على الأرجح إلى تأجيلها إلى وقت لاحق من الأسبوع.” “آمل أن يتم حل هذا قريباً وأن يُفتح المجال الجوي مرة أخرى.”

بالنسبة للعائلات في دبي، كانت الآثار المتتالية شخصية بنفس القدر.

كانت أنيتا جاين تستعد لعودة عاملتها المنزلية من نيبال. بدلاً من ذلك، تلقت رسالة صوتية تفيد بأن العاملة عالقة في مطار كاتماندو. “كان من المفترض أن تعود عاملتي من نيبال غداً، لكنها أرسلت رسالة صوتية الآن تفيد بأنها عالقة أيضاً في كاتماندو. لقد طلبت منها العودة إلى المنزل بدلاً من الانتظار بلا نهاية في المطار.”