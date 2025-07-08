الإمارات تضبط 94 مشتبهاً في جرائم بيئية بقيمة 64 مليون دولار في الأمازون

قادت الإمارات العربية المتحدة حملة دولية واسعة النطاق ضد الجرائم البيئية في حوض الأمازون، مما أسفر عن اعتقال 94 شخصاً ومصادرة أصول تبلغ قيمتها أكثر من 64 مليون دولار.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، أشار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، إلى أن الاعتقالات جاءت ضمن عملية "الدرع الأخضر"، وهي جهد متعدد الجنسيات يستمر 14 يومًا تقوده الإمارات بالتنسيق مع كولومبيا والبرازيل وبيرو والإكوادور.

وأُجريت العملية في إطار المبادرة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) خلال مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دبي في عام 2023.

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وبدعم من معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، نفذت السلطات 350 عملية ميدانية مستهدفة، مما أدى إلى تفكيك شبكات إجرامية متهمة بتدمير النظم البيئية المحمية.