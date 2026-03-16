الإمارات تضبط مروجي "المحتوى المضلل".. تعرّف على الفيديوهات الـ3 المحظورة وغرامة الـ200 ألف درهم

ألقت السلطات في الإمارات القبض على عشرات الأفراد المتهمين بنشر محتوى مضلل عبر الإنترنت وسط هجوم إيران على البلاد، فيما يقول المسؤولون إنه جزء من جهود أوسع للحد من المعلومات المضللة التي قد تضر بالأمن العام.
في 15 مارس، أمر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور حمد سيف الشامسي، بالقبض على 25 فردًا من جنسيات مختلفة، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
جاء ذلك بعد يوم واحد من احتجاز السلطات 10 آخرين متهمين بنشر مقاطع فيديو مفبركة ومضللة عبر الإنترنت، بما في ذلك لقطات معدلة توحي بحدوث انفجارات وضربات على معالم وحرائق في جميع أنحاء البلاد.
ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وفي سياق منفصل، ألقت شرطة أبوظبي القبض على 45 فردًا لتصويرهم مواقع خلال الأحداث الجارية ونشر اللقطات عبر الإنترنت مع تداول معلومات غير دقيقة قد تنشر الشائعات أو تؤثر على الرأي العام.
قالت السلطات إن المشتبه بهم تورطوا في ثلاثة أنواع رئيسية من المخالفات:
مشاركة لقطات حقيقية لمرور الصواريخ أو اعتراضها أو آثارها، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لأشخاص يتجمعون لمشاهدة الأحداث، غالبًا مع تعليقات أو مؤثرات صوتية قد تثير الذعر أو تكشف عن القدرات الدفاعية.
نشر مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي أو معدلة لانفجارات أو ضربات صاروخية، أو إعادة استخدام لقطات من حوادث في الخارج مع الادعاء الكاذب بأنها وقعت في الإمارات.
مشاركة محتوى يمتدح دولة معادية وقيادتها، ويصور أعمالها العسكرية كإنجازات، ويعزز الروايات الدعائية عبر الإنترنت.
كانت السلطات قد حذرت السكان مرارًا وتكرارًا منذ الأيام الأولى للأزمة من تصوير مواقع الهجمات أو مشاركة لقطات الاعتراض أو تداول معلومات غير موثوقة عبر الإنترنت.
في 28 فبراير — وهو اليوم الأول الذي استهدفت فيه إيران الإمارات — حذرت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار الكاذبة أو المحتوى من مصادر غير معروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات الرقمية الأخرى.
حذر المسؤولون من أن مشاركة مثل هذه المعلومات قد تنشر الارتباك وتضر بأمن واستقرار المجتمع، مؤكدين أن الأفراد الذين يعيدون نشر أو تداول مثل هذا المحتوى قد يواجهون المساءلة القانونية حتى لو لم يكونوا هم المنشئين الأصليين.
تقول السلطات إن الأحكام القانونية لا تنطبق فقط على من ينشئون محتوى مضللاً، بل تشمل أيضاً الأفراد الذين يشاركونه أو يعيدون نشره.
حذر النائب العام من أن نشر معلومات مضللة عمداً تهدد الأمن العام، أو تسبب الذعر، أو تقوض الاستقرار الاجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامات لا تقل عن 100,000 درهم.
كما حذرت شرطة دبي من أن نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة أو المحتوى الذي يتعارض مع الإعلانات الرسمية – أو الذي يحرض على الخوف أو يضر بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة – يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية تشمل السجن وغرامات لا تقل عن 200,000 درهم.
تم تعزيز التحذيرات بعد أيام.
في 6 مارس، حذر النائب العام الجمهور من تصوير أو تداول الصور ومقاطع الفيديو التي توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناجمة عن سقوط المقذوفات أو الشظايا.
وقال إن نشر مثل هذه المواد يمكن أن يخلق ذعراً عاماً ويعطي انطباعاً مضللاً عن الوضع في البلاد، بينما يقوض أيضاً عمل السلطات المستجيبة للحوادث.
كما حذرت السلطات من تداول مقاطع ملفقة أو مشاهد تم التلاعب بها رقمياً. وقال المسؤولون إن نشر مثل هذه المواد بقصد تضليل الجمهور يشكل جريمة جنائية بموجب القانون الإماراتي.
كما حثت وكالات الشرطة السكان على التحقق من المعلومات قبل مشاركتها عبر الإنترنت.
حذرت شرطة دبي من أنه في عصر الذكاء الاصطناعي، قد تبدو بعض الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت حقيقية ولكنها مولدة رقمياً.
أكد المسؤولون أن المعلومات المضللة يمكن أن تصل إلى الأيدي الخطأ وتؤثر على سلامة وأمن المجتمع، وحثوا السكان على الاعتماد على الإعلانات الرسمية عند البحث عن معلومات حول التطورات.
