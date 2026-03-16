الإمارات تضبط مروجي "المحتوى المضلل".. تعرّف على الفيديوهات الـ3 المحظورة وغرامة الـ200 ألف درهم

تحديد 3 أنواع من المخالفات

قالت السلطات إن المشتبه بهم تورطوا في ثلاثة أنواع رئيسية من المخالفات:

مشاركة لقطات حقيقية لمرور الصواريخ أو اعتراضها أو آثارها، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لأشخاص يتجمعون لمشاهدة الأحداث، غالبًا مع تعليقات أو مؤثرات صوتية قد تثير الذعر أو تكشف عن القدرات الدفاعية.

نشر مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي أو معدلة لانفجارات أو ضربات صاروخية، أو إعادة استخدام لقطات من حوادث في الخارج مع الادعاء الكاذب بأنها وقعت في الإمارات.

مشاركة محتوى يمتدح دولة معادية وقيادتها، ويصور أعمالها العسكرية كإنجازات، ويعزز الروايات الدعائية عبر الإنترنت.

تحذيرات صدرت منذ البداية

كانت السلطات قد حذرت السكان مرارًا وتكرارًا منذ الأيام الأولى للأزمة من تصوير مواقع الهجمات أو مشاركة لقطات الاعتراض أو تداول معلومات غير موثوقة عبر الإنترنت.

في 28 فبراير — وهو اليوم الأول الذي استهدفت فيه إيران الإمارات — حذرت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة من نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار الكاذبة أو المحتوى من مصادر غير معروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات الرقمية الأخرى.

حذر المسؤولون من أن مشاركة مثل هذه المعلومات قد تنشر الارتباك وتضر بأمن واستقرار المجتمع، مؤكدين أن الأفراد الذين يعيدون نشر أو تداول مثل هذا المحتوى قد يواجهون المساءلة القانونية حتى لو لم يكونوا هم المنشئين الأصليين.

ماذا يقول القانون

تقول السلطات إن الأحكام القانونية لا تنطبق فقط على من ينشئون محتوى مضللاً، بل تشمل أيضاً الأفراد الذين يشاركونه أو يعيدون نشره.

حذر النائب العام من أن نشر معلومات مضللة عمداً تهدد الأمن العام، أو تسبب الذعر، أو تقوض الاستقرار الاجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامات لا تقل عن 100,000 درهم.

كما حذرت شرطة دبي من أن نشر أو تداول الشائعات أو الأخبار المضللة أو المحتوى الذي يتعارض مع الإعلانات الرسمية – أو الذي يحرض على الخوف أو يضر بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة – يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية تشمل السجن وغرامات لا تقل عن 200,000 درهم.