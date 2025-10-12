الإمارات تضاعف رسم الجمارك على الفولاذ حتى أكتوبر 2026﻿

مددت الإمارات زيادة رسم الجمارك من خمسة في المئة إلى عشرة في المئة على الفولاذ ولفائف الفولاذ حتى أكتوبر من العام المقبل.
وفقًا لإشعار صادر عن جمارك دبي، ستستمر زيادة رسم الجمارك على الفولاذ المعزز ولفائف الفولاذ من خمسة في المئة إلى عشرة في المئة حتى 12 أكتوبر 2026.
قالت الجمارك إن هذا القرار تم اتخاذه إثر إعلان الهيئة الفيدرالية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والذي تضمن الخطاب الصادر عن وزارة المالية.
في عام 2024، انخفضت التجارة الخارجية للإمارات من الحديد والفولاذ بنسبة 6 في المئة، وفقًا لتقرير "توقعات وإحصائيات التجارة العالمية" لمنظمة التجارة العالمية.
تبرز شركات تصنيع الفولاذ الإماراتية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من 25 في المئة إلى 50 في المئة.
وقد أكدت شركات تصنيع الفولاذ سابقًا أنه لم يكن هناك تأثير مباشر للرسوم الأمريكية، لأنها تمتلك تعرضًا معتدلاً للسوق الأمريكية.