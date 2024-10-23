الإمارات: تصويت إلكتروني للفلبينيين في انتخابات بلادهم

ومن المقرر أن يتم انتخاب 12 عضواً في مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى آلاف المسؤولين المحليين، خلال انتخابات الفلبين.

ومع ذلك، سيدلي الناخبون في الخارج بأصواتهم فقط لأعضاء مجلس الشيوخ وممثلي مجلس النواب.