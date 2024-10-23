الإمارات: تصويت إلكتروني للفلبينيين في انتخابات بلادهم
أعلن يوم الأربعاء أنه سيتاح للمغتربين الفلبينيين في الإمارات التصويت عبر الإنترنت للانتخابات النصفية المقبلة في الفلبين.
وذلك يعني أن الفلبينين في البلاد لم يعودوا مضطرين إلى الانتظار في طوابير للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التي ستُعقد في عام 2025.
وشاركت القنصلية العامة الفلبينية في دبي يوم الأربعاء إرشادات اللجنة الخاصة بنظام التصويت الجديد عبر الإنترنت، والذي سيتم استخدامه لأول مرة في العام المقبل.
ومن المقرر أن تقام الانتخابات رسمياً في 12 مايو 2025، ولكن بالنسبة للفلبينيين في جميع أنحاء العالم ــ بما في ذلك الإمارات ــ فإن التصويت الغيابي في الخارج سيستمر لمدة 30 يوماً من 13 أبريل إلى 12 مايو 2025.
ومن المقرر أن يتم انتخاب 12 عضواً في مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى آلاف المسؤولين المحليين، خلال انتخابات الفلبين.
ومع ذلك، سيدلي الناخبون في الخارج بأصواتهم فقط لأعضاء مجلس الشيوخ وممثلي مجلس النواب.
كيفية التصويت عبر الإنترنت
لكي يتمكن الناخبون المؤهلون من استخدام نظام التصويت والفرز عبر الإنترنت الجديد (OVCS)، يتعين عليهم التسجيل أولاً.
يبدأ التسجيل المسبق على بوابة التصويت التابعة للجنة الانتخابات في 27 فبراير 2025.
يمكن إجراء التصويت عبر الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي، وعلى أي متصفح ويب. وفي حالة حدوث أي مشكلات، لا يزال من الممكن الإدلاء بالأصوات شخصياً في السفارة في أبوظبي أو القنصلية العامة في دبي، حيث سيتم إنشاء أكشاك (OVCS).