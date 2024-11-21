الإمارات تصدر 3 تراخيص لشركات الألعاب الإلكترونية وآلات اليانصيب

وأعلنت شركة" بى باي تيكنولوجي بروجيكت" PayBy Technology Projects، وهي منصة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أنها حصلت على ترخيص لتقديم الخدمات المالية لمشغلي الألعاب التجارية المعتمدين من هيئة تنظيم الألعاب الإلكترونية في دبي. وتشمل الخدمات المحافظ الرقمية والمدفوعات الآمنة وأنظمة الكشف عن الاحتيال المتقدمة، "بما يتماشى مع رؤية هيئة تنظيم الألعاب الإلكترونية في دبي في خلق بيئة ألعاب آمنة ومبتكرة تعطي الأولوية لسلامة اللاعبين".