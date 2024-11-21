الإمارات تصدر 3 تراخيص لشركات الألعاب الإلكترونية وآلات اليانصيب
كشفت صحيفة خليج تايمز أن 3 شركات حصلت على تراخيص لممارسة أنشطة الألعاب في الإمارات العربية المتحدة، وبذلك تكون الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية قد منحت حتى الآن تراخيص لخمس شركات.
وأصبحت شركة "أريستوكرات" المتخصصة في إنشاء محتوى الترفيه والألعاب أول شركة دولية متخصصة في ماكينات القمار وتكنولوجيا الإنترنت تحصل على ترخيص البائع. ويمكن للشركة أن تقدم ماكينات الألعاب الإلكترونية الأرضية والألعاب عبر الإنترنت وحلول التكنولوجيا لمشغلي الألعاب التجارية المرخصين في البلاد.
وتقدم الشركة "محتوى الألعاب والأجهزة والخدمات لتلبية اهتمامات اللاعبين (المتنوعة) وتفضيلاتهم المالية". ووفقًا لموقعها على الإنترنت، تتضمن منتجات الشركة ألعاب الكازينو الأرضية والأجهزة والأنظمة؛ والألعاب المحمولة والألعاب عبر الإنترنت.
وقال "هيكتور فرنانديز"، الرئيس التنفيذي لشركة Gaming for Aristocrat: "نتطلع إلى تقديم محتوى متميز للاعبين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي نفس الوقت تشجيع اللعب المسؤول".
اليانصيب ومعدات الألعاب
وقالت شركة "سمارت بلاي إنترناشيونال" إن ترخيصها يسمح لها بتوفير معدات اليانصيب والألعاب لشركات الألعاب المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع معدات سحب اليانصيب التقليدية وأنظمة توليد الأرقام العشوائية الرقمية وآلات اليانصيب ومنفاخات البنغو وكرات اليانصيب والخدمات المتعلقة بالألعاب.
وقال "داريل سميث"، نائب الرئيس للمبيعات في الشركة، إنهم يرون "فرصاً عظيمة" في دولة الإمارات العربية المتحدة و"يتطلعون إلى العمل مع مشغلين جدد بعد اعتمادهم من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقالت شركة سمارت بلاي إنها تعمل مع مشغلي اليانصيب والألعاب في 127 دولة.
الخدمات المالية
وأعلنت شركة" بى باي تيكنولوجي بروجيكت" PayBy Technology Projects، وهي منصة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أنها حصلت على ترخيص لتقديم الخدمات المالية لمشغلي الألعاب التجارية المعتمدين من هيئة تنظيم الألعاب الإلكترونية في دبي. وتشمل الخدمات المحافظ الرقمية والمدفوعات الآمنة وأنظمة الكشف عن الاحتيال المتقدمة، "بما يتماشى مع رؤية هيئة تنظيم الألعاب الإلكترونية في دبي في خلق بيئة ألعاب آمنة ومبتكرة تعطي الأولوية لسلامة اللاعبين".
المقامرة بدون ترخيص غير قانونية
ولا يجوز ممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بالمقامرة داخل دولة الإمارات إلا للشركات والأفراد الحاصلين على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الألعاب الإلكترونية. وينطبق هذا على المشغلين والأفراد والأطراف الثالثة "التي تقدم منتجات أو خدمات مرتبطة بهذه الصناعة"، وفقاً للكيان الاتحادي المشرف على أنشطة المقامرة التجارية.
وتعتبر الألعاب التجارية غير المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة غير قانونية لكل من المشغلين واللاعبين.
وتمنح هيئة تنظيم الألعاب والقمار في جزر كوك تراخيص في خمس فئات: اليانصيب، ومرافق الألعاب الأرضية، والبائعين المرتبطين بالألعاب، والألعاب عبر الإنترنت، والمراهنة الرياضية.
في أكتوبر/تشرين الأول، حصلت شركة تشغيل الفنادق والكازينوهات "واين ريزورتس" Wynn Resorts على ترخيص منشأة ألعاب أرضية لممتلكاتها التي ستقام في منطقة المرجان برأس الخيمة. وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، كشفت Wynn أن الترخيص صالح لمدة 15 عاماً ويمكن تجديده.
في يوليو/تموز، منحت الهيئة العامة لتنظيم اليانصيب في الإمارات ترخيص تشغيل أول يانصيب مرخص في الدولة لشركة The Game LLC التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وتتخصص الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في "تطوير الألعاب وعمليات اليانصيب و... محتوى الألعاب التجارية".
واعتبارًا من 20 نوفمبر، لم تعد هناك تراخيص لألعاب الإنترنت والمراهنة الرياضية.