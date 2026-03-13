الإمارات تصدر دليلاً شاملاً لسلامة السكان أثناء تنبيهات "الاستجابة في الموقع"

أصدرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً شاملاً لسلامة السكان حول الإجراءات الواجب اتباعها عند تلقي تنبيهات "الاستجابة في الموقع"، وذلك في ظل استمرار تصاعد التوترات الإقليمية عقب اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
منذ بداية الأعمال العدائية الأخيرة، تلقى السكان والمواطنون في جميع أنحاء دولة الإمارات تنبيهات من وزارة الداخلية بشأن تهديدات صاروخية محتملة. ورداً على ذلك، أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي دليلاً احترازياً لضمان السلامة العامة خلال مثل هذه الحالات الطارئة.
فيما يلي الخطوات التي يجب اتخاذها للمقيمين المتواجدين داخل المنازل أو المكاتب أو المباني:
الابتعاد عن الشرفات أو النوافذ.
الانتقال إلى المنطقة المركزية (وسط) الهيكل الإنشائي الذي يتواجدون فيه.
البقاء بعيداً عن القواطع أو الأسطح الزجاجية؛ وذلك لأن الزجاج قد يتشظى نتيجة ارتطام الحطام المتساقط، مما قد يتسبب في إصابة القريبين منه.
الاستماع إلى تعليمات أمن المبنى أو الإعلانات الداخلية.
تجنب استخدام المصاعد، ما لم يتم توجيهكم للقيام بذلك بشكل محدد.
الاستمرار في اتخاذ هذه التدابير حتى يتم إرسال رسالة السلامة اللاحقة من وزارة الداخلية.
أما بالنسبة للمتواجدين في الخارج (في الهواء الطلق)، فعليهم اتباع الخطوات التالية:
عند تلقي التنبيه، يجب الانتقال فوراً إلى أقرب مبنى.
يجب على الأفراد تجنب المساحات المفتوحة.
يجب عدم الوقوف بجانب الجدران الخارجية أو الألواح الزجاجية.
وعلى السائقين القيام بما يلي:
مواصلة القيادة بهدوء وحذر.
عدم التوقف على الطريق أو الانشغال بالتصوير.
التوجه إلى أقرب موقع داخلي والاحتماء فيه.
وبمجرد صدور إشارة "انتهاء الخطر"، يمكن للسكان استئناف أنشطتهم الطبيعية. وقد نُصح السكان بمتابعة القنوات الموثوقة فقط للحصول على المعلومات، وتجنب نشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أكدت السلطات مراراً وتكراراً أن تصوير مقاطع فيديو أو صور لعمليات اعتراض الصواريخ أو الحطام المتساقط ونشرها عبر الإنترنت يعد جريمة يعاقب عليها القانون. ووفقاً لشرطة الفجيرة، فإن مثل هذه المقاطع قد تكشف عن المواقع الجغرافية الدقيقة، والبنية التحتية، والتواجد الأمني، ونشاط سلسلة التوريد للأطراف المعادية.
وشددت المصادر الحكومية على أن هذه الإجراءات هي تدابير احترازية صممت لضمان استجابة جميع أفراد المجتمع لهذه التنبيهات بطريقة آمنة وهادئة. وتؤكد المصادر أن دبي لا تزال آمنة وتعمل بكامل طاقتها، ولا داعي للذعر بين السكان.