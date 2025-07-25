الإمارات تصدر تنبيهاً جوياً وتحذر من مخاطر الأمطار الغزيرة

شهدت منطقة مرغم بدبي، ومنطقة الظفرة بأبوظبي، ومناطق عدة في مدينة العين، أمطارًا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مؤخرًا، بما في ذلك أم غافة، والفقع، وأم الزمول، وخطم الشكلة. وأصدرت السلطات تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في مناطق مختارة، محذرة السكان من احتمالية تقلبات جوية خطيرة، وحثتهم على توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية.