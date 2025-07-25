الإمارات تصدر تنبيهاً جوياً وتحذر من مخاطر الأمطار الغزيرة

نُصح سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بتوخي الحذر نظرًا لتقلبات الطقس في بعض مناطق الدولة. ومن المتوقع أن تشهد مناطق مختلفة من منطقتي العين والظفرة هطول أمطار بدرجات متفاوتة.
نُصح الجمهور بالالتزام بحدود السرعة المُعدّلة، وتجنب الوديان، وحمل حقائب الإسعافات الأولية، وتجهيز مصادر إضاءة بديلة. كما حُثّ السائقون على توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب مسارات الوديان.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر بشأن هطول الأمطار في مدينة العين.
تداول نشطاء في الإمارات مقاطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على منطقة النود وطريق البوادي ومخيم الشركات في مدينة العين.
وشهدت منطقة الهير أمطاراً رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد والأمطار.
سيطرت ظروف جوية صيفية غير مستقرة على أجزاء من الدولة في الأيام الأخيرة، حيث شهد سكان أبوظبي ودبي عواصف غبارية كثيفة وضبابًا وأمطارًا متفرقة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.
شهدت منطقة مرغم بدبي، ومنطقة الظفرة بأبوظبي، ومناطق عدة في مدينة العين، أمطارًا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مؤخرًا، بما في ذلك أم غافة، والفقع، وأم الزمول، وخطم الشكلة. وأصدرت السلطات تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في مناطق مختارة، محذرة السكان من احتمالية تقلبات جوية خطيرة، وحثتهم على توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية.
ويقول الخبراء إن من المتوقع أن تستمر هذه الأنماط بشكل متقطع على مدى الأيام القليلة المقبلة - مع توقع نظام أكثر نشاطًا في الفترة من 25 إلى 26 يوليو/تموز.