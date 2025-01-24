قائد سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" لوبومير تشانيوف (وسط) يلتقي بأطفاله وأفراد عائلته بعد وصوله ونائبه دانييل فيسيلينوف (يمين) على متن الطائرة الحكومية في صوفيا في 23 يناير 2025. الصورة: أرشيف وكالة فرانس برس
قائد سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" لوبومير تشانيوف (وسط) يلتقي بأطفاله وأفراد عائلته بعد وصوله ونائبه دانييل فيسيلينوف (يمين) على متن الطائرة الحكومية في صوفيا في 23 يناير 2025. الصورة: أرشيف وكالة فرانس برس
الإمارات

الإمارات تشيد بجهود عُمان في تحرير طاقم سفينة محتجز قبالة اليمن

أعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن في المنطقة.
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أشادت دولة الإمارات بجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عمان لإطلاق سراح طاقم سفينة "جالاكسي ليدر" التي كانت تحمل 25 شخصاً أثناء احتجازها قبالة سواحل اليمن.

الصورة: ملف رويترز
الصورة: ملف رويترز

وفي بيان لها، قدرت وزارة الخارجية الجهود التي بذلتها سلطنة عمان في إطلاق سراح أفراد الطاقم الذين تم اعتقالهم منذ أكثر من عام.

وأكّدت وزارة الخارجية العمانية في وقت لاحق أن الطاقم - الذي يضم القبطان البلغاري والقائد الثاني و17 فلبينياً وعدداً قليلاً من البحارة الأوكرانيين، والرومانيين، والمكسيكيين - طار من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة للقوات الجوية العمانية.

وأكّد الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس" إطلاق سراح الفلبينيين الذين تم اعتقالهم، مضيفاً أنهم الآن تحت رعاية سفارة مانيلا في عمان.

أعضاء طاقم السفينة جالكسي ليدر التي تحمل علم جزر الباهاما يلتقطون صورة بعد إطلاق سراحهم في مسقط، عُمان، 22 يناير 2025. الصورة: ملف رويترز
أعضاء طاقم السفينة جالكسي ليدر التي تحمل علم جزر الباهاما يلتقطون صورة بعد إطلاق سراحهم في مسقط، عُمان، 22 يناير 2025. الصورة: ملف رويترز
الصورة: ملف وكالة فرانس برس
الصورة: ملف وكالة فرانس برس
الصورة: ملف رويترز
الصورة: ملف رويترز

وأشادت الهيئة الإماراتية بالقرار الذي اتخذته الدولة المجاورة لمعالجة "القضية الإنسانية".

الصورة: ملف رويترز
الصورة: ملف رويترز
الصورة: ملف رويترز
الصورة: ملف رويترز
الصورة: ملف وكالة فرانس برس
الصورة: ملف وكالة فرانس برس
الصورة: ملف وكالة فرانس برس
الصورة: ملف وكالة فرانس برس

وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في ظل أهمية منطقة البحر الأحمر كممر مائي رئيسي للتجارة الدولية.

وذكرت الهيئة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز حركة التجارة وخطوط الإمداد والاستقرار في المنطقة والعالم.

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