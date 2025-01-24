الإمارات تشيد بجهود عُمان في تحرير طاقم سفينة محتجز قبالة اليمن
أشادت دولة الإمارات بجهود الوساطة التي بذلتها سلطنة عمان لإطلاق سراح طاقم سفينة "جالاكسي ليدر" التي كانت تحمل 25 شخصاً أثناء احتجازها قبالة سواحل اليمن.
وفي بيان لها، قدرت وزارة الخارجية الجهود التي بذلتها سلطنة عمان في إطلاق سراح أفراد الطاقم الذين تم اعتقالهم منذ أكثر من عام.
وأكّدت وزارة الخارجية العمانية في وقت لاحق أن الطاقم - الذي يضم القبطان البلغاري والقائد الثاني و17 فلبينياً وعدداً قليلاً من البحارة الأوكرانيين، والرومانيين، والمكسيكيين - طار من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة للقوات الجوية العمانية.
وأكّد الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس" إطلاق سراح الفلبينيين الذين تم اعتقالهم، مضيفاً أنهم الآن تحت رعاية سفارة مانيلا في عمان.
وأشادت الهيئة الإماراتية بالقرار الذي اتخذته الدولة المجاورة لمعالجة "القضية الإنسانية".
وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في ظل أهمية منطقة البحر الأحمر كممر مائي رئيسي للتجارة الدولية.
وذكرت الهيئة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز حركة التجارة وخطوط الإمداد والاستقرار في المنطقة والعالم.