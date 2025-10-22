الإمارات تشيد بالجهود القطرية والتركية لإحلال السلام بين باكستان وأفغانستان

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، بعد أسبوع من الاشتباكات الحدودية العنيفة، وهي أسوأ أعمال عنف بين الجارتين في جنوب آسيا منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابول في عام 2021.