الإمارات تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطاراً غزيرة

تشهد دولة الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع هطول أمطار غزيرة في عدة أجزاء من البلاد، بما في ذلك أبوظبي ودبي والشارقة ومناطق أخرى. وفي 24 مارس، أفادت شرطة دبي أنها تعاملت مع 17,494 مكالمة طارئة وغير طارئة بين الساعة السادسة من صباح الإثنين والساعة السادسة من صباح الثلاثاء بسبب الظروف الجوية غير المستقرة. وفي غضون ذلك، أعلنت الشارقة في 24 مارس أن الإعفاء من رسوم المواقف العامة، الذي بدأ تطبيقه في 23 مارس، سيمتد حتى إشعار آخر نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية. وقد حثت السلطات السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك القيادة بحذر، وتجنب أماكن تجمعات المياه، والبقاء في حالة تأهب لمتابعة مستجدات الطقس.