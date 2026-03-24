الإمارات تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطاراً غزيرة

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة في 25 مارس طقساً غائماً جزئياً إلى غائم، وذلك وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد. وأشار المركز إلى تشكّل سحب ركامية، مما يعني هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، ويترافق ذلك مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
ستتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 20 درجة مئوية و28 درجة مئوية، بينما تتراوح في دبي بين 20 درجة مئوية و27 درجة مئوية. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من اتجاه جنوبي شرقي إلى شمالي شرقي، وتنشط أحياناً لتصل سرعتها ما بين 15 إلى 30 كم/ساعة، وقد تبلغ 50 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة. أما حالة البحر فستكون خفيفة إلى متوسطة الموج، وتضطرب أحياناً مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.
تشهد دولة الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع هطول أمطار غزيرة في عدة أجزاء من البلاد، بما في ذلك أبوظبي ودبي والشارقة ومناطق أخرى. وفي 24 مارس، أفادت شرطة دبي أنها تعاملت مع 17,494 مكالمة طارئة وغير طارئة بين الساعة السادسة من صباح الإثنين والساعة السادسة من صباح الثلاثاء بسبب الظروف الجوية غير المستقرة. وفي غضون ذلك، أعلنت الشارقة في 24 مارس أن الإعفاء من رسوم المواقف العامة، الذي بدأ تطبيقه في 23 مارس، سيمتد حتى إشعار آخر نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية. وقد حثت السلطات السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك القيادة بحذر، وتجنب أماكن تجمعات المياه، والبقاء في حالة تأهب لمتابعة مستجدات الطقس.