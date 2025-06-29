الإمارات تشهد أولى زخات البرد الصيفية مع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من العين

ظلت درجات الحرارة المتوسطة أعلى من 45 درجة مئوية في الآونة الأخيرة، وكان الشهر الماضي هو الشهر الأكثر حرارة في شهر مايو منذ أكثر من 20 عامًا في الإمارات العربية المتحدة حيث وصلت درجة الحرارة إلى 51.6 درجة مئوية.