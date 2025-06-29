الإمارات تشهد أولى زخات البرد الصيفية مع هطول أمطار غزيرة على أجزاء من العين

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مساء السبت أول تساقط للبرد هذا الصيف، مصحوباً بأمطار غزيرة إلى متوسطة في أجزاء من مدينة العين، ما أدى إلى راحة كبيرة من الحر.
وشهدت أجزاء من مدينة العين هطول أمطار غزيرة، منها خطم الشكلة والملاقيط، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات.
وشهدت مناطق النبعة وأم غافة والظاهر مساء السبت هطول أمطار خفيفة.
نشر مركز الأعاصير صوراً لتساقط حبات البرد من قناة الشكلة في مدينة العين.
كما نشروا فيديو لهطول الأمطار في خطم الشكلة. شاهدوا:
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضًا تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في أجزاء من مدينة العين، محذرة السكان من ضرورة توخي الحذر إذا خرجوا من منازلهم حيث من المتوقع حدوث ظروف جوية خطيرة.
كما نشر مركز الأعاصير مقطع فيديو لتساقط حبات البرد في منطقة الزهرب بولاية محضة في سلطنة عمان.
شاهد الفيديو أدناه:
وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، يحدث البَرَد في الصيف عندما تكون درجات حرارة السطح دافئة، ولكن الغلاف الجوي العلوي لا يزال باردًا بدرجة كافية لدعم الجليد.
يمكن أن يتساقط البَرَد خلال فصل الصيف نتيجةً للتيارات الهوائية الصاعدة القوية في السحب الحملية. تحمل هذه التيارات الهوائية الصاعدة القوية، مدفوعةً بارتفاع الهواء الدافئ، قطرات الماء وجزيئات الجليد عالياً في الغلاف الجوي، حيث تتجمد وتتحول إلى حبات بَرَد.
تساهم الأمطار والبرد في تخفيف درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد هذا الصيف.
في الأسبوع الماضي، سجّلت الإمارات أعلى درجة حرارة في فصل الصيف حتى الآن. وسُجّلت درجة حرارة 49.9 درجة مئوية في منطقة مزيرعة (منطقة الظفرة) في 21 يونيو.
ظلت درجات الحرارة المتوسطة أعلى من 45 درجة مئوية في الآونة الأخيرة، وكان الشهر الماضي هو الشهر الأكثر حرارة في شهر مايو منذ أكثر من 20 عامًا في الإمارات العربية المتحدة حيث وصلت درجة الحرارة إلى 51.6 درجة مئوية.
وشهدت أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة هطول حبات البرد في يناير/كانون الثاني هذا العام، حيث هطلت أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة في رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.
في أكتوبر 2024، ضربت عاصفة برد مصحوبة بأمطار غزيرة أجزاءً من الإمارات العربية المتحدة. تأثرت المنطقة الشرقية من البلاد بطقس عاصف، حيث ضرب البرد أجزاءً من الشارقة، وهطلت أمطار غزيرة في رأس الخيمة. ونشر مركز العواصف مقاطع فيديو لتساقط البرد في الشارقة.
وإلى جانب عاصفة البرد في بعض المناطق، ضربت البلاد أمطار غزيرة، ما تسبب في تشكل الشلالات في المناطق الجبلية.